Los millones que un famoso debe pagarle a Wanda Nara solo por nombrarla

El periodista Gustavo Méndez atraviesa un complicado momento judicial tras la medida dispuesta por Wanda Nara y su letrada Ana Rosenfeld. El comunicador detalló la insólita situación que vivió recientemente al enterarse de que el monto adeudado aumentó de manera considerable. Según le advirtió su representante legal, Lautaro Rodríguez, corre el riesgo de sufrir el embargo de sus haberes en caso de no cancelar la suma antes del plazo fijado por la justicia.

Todo comenzó cuando la abogada solicitó una restricción a pedido de la empresaria con el fin de evitar que se mencionen asuntos vinculados a la esfera familiar. Al respecto, el involucrado expresó su sorpresa por ser el único trabajador de prensa sancionado por esta causa y señaló que siempre evitó difundir material donde aparezcan menores. A su vez, atribuyó la reacción a un asunto de índole personal que surgió tiempo atrás luego de realizar una entrevista con la China Suárez.

La complicación económica se profundizó cuando el tribunal desestimó el recurso presentado y ordenó abonar los honorarios profesionales correspondientes a la tramitación del recurso. Sobre este punto, el afectado manifestó: "Llegó la cautelar, la apelé y la Cámara no me dio lugar, le dio lugar a Ana Rosenfeld. Ana Rosenfeld pidió que se le paguen las costas por sus servicios de una cautelar que ella me mandó a mí". Por ese motivo, el monto fijado inicialmente alcanzó la cifra de $1500000 con fecha límite de pago para los próximos días.

Sin embargo, el panorama financiero empeoró en las últimas horas debido a una reciente notificación. El profesional explicó el motivo del incremento en la sanción monetaria: "Me escribe mi abogado, que me dijo: 'Te llegó una multa por la cautelar'. Le dije que yo no hablé más de la familia y me dice que por un comentario que se sugiere en el programa del 26 de agosto de este año. Es 1.5 millones, así que ya son 3 millones". De esta forma, el importe total que debe desembolsar asciende a $3000000 para evitar el embargo de su sueldo.