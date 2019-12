Los ministros de Salud del país acuerdan como prioridad la reposición de insumos críticos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y sus pares provinciales de todo el país acordaron hoy trabajar articuladamente "para dar respuesta a la delicada situación sanitaria que atraviesa la Argentina" y establecieron como prioridades "la reposición de insumos críticos, el control del brote de sarampión que afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires y prevenir el dengue".



Durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se llevó a cabo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios de las carteras de Salud coincidieron con el diagnóstico efectuado por el ministro González García, y expresaron su apoyo y acompañamiento a una política pública sanitaria federal y que atienda a todos los argentinos "a partir de la recuperación de la rectoría del repuesto Ministerio de Salud de la Nación", según indicó un comunicado oficial.



“El capital más grande que tiene la salud y el país es el talento humano vinimos a hacer política sanitaria y este Ministerio tiene mucha capacidad técnica para soportar dicha implementación, una tarea que no es tan fácil”, sostuvo al ministro al referirse a las políticas de mediano y largo plazo en las que se debe avanzar para lograr la mejora de los índices sanitarios.



En el marco de esta primera reunión, las máximas autoridades sanitarias del país fueron informadas de las distintas competencias que cubrirán cada una de las Secretarías que conformarán la estructura del Ministerio.



El temario incluyó una actualización detallada del brote de sarampión que se encuentra en curso y que afecta a distritos de la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las medidas que se están evaluando para mitigarlo.



Los ministros además abordaron temas como la nueva edición del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la adquisición de insumos.



En la apertura del encuentro González García brindó un diagnóstico de la situación sanitaria y aseveró que durante su gestión, al frente de la cartera nacional, trabajará "con todas las provincias para construir una política de salud federal. Escucharemos a todos, queremos tener la representación de todos y trabajar intensamente".



El ministro afirmó que "la situación es bien delicada, y por eso necesitamos trabajar juntos. Todo el equipo del Ministerio nacional va a estar siempre al lado de ustedes tratando de buscar soluciones y poniendo el cuerpo cuando las cosas sean difíciles de ser resueltas", ratificó ante sus pares provinciales, según un comunicado emitido por la cartera nacional.



Durante el encuentro que reúne a las máximas autoridades sanitarias del país, el ministro destacó que "los primeros 100 días nos vamos a dedicar a que el sistema no colapse. El sistema está francamente en graves problemas y vamos a tratar de que no caiga, siempre lo que cae cuesta mucho más volver a hacerlo funcionar".



Luego indicó que "el sistema está crítico a partir de la caída de la economía. El PAMI tiene un déficit mensual muy alto, el sistema de obras sociales también y hasta el sector más privilegiado, si bien no es prioritario en nuestra atención, también está en una situación límite".



González García agregó que "si a eso se le suma la estampida de los precios sin ninguna política de contención, el cruce es tremendo".



El ministro explicó que el objetivo es que el sistema siga funcionando.



"El sector público no cierra porque los sueldos se pagan, lo que puede pasar es que tenga poca capacidad operativa como tiene ahora por falta de insumos y medicamentos, pero el sector privado cierra, y si cierra repercute rápidamente en el sector público ya que es un sistema que trabaja con vasos comunicantes", puntualizó.