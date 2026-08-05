El Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan organiza una jornada de análisis titulada "La Nueva Ley de Desarrollo Local Minero: Análisis Jurídico, Desafíos e Implementación Práctica". El evento se realizará el jueves 19 de agosto a las 17:30 en el Salón Sarmiento.

La actividad está dirigida al público en general y tiene como objetivo principal desentrañar los aspectos jurídicos de la normativa sancionada recientemente por la Cámara de Diputados. Según explicó a DIARIO HUARPE Carolina Cirica, directora del instituto, la jornada permitirá abordar los desafíos prácticos que plantea la implementación de la ley.

"Es un análisis jurídico de todos los desafíos que vamos a tener en práctica con esta nueva ley de desarrollo minero que fue aprobada hace poco", señaló Cirica. La especialista agregó que "todavía no faltan algunas cositas para reglamentar y por eso van a dar estas claves para poder entender la ley".

El evento contará con la exposición de dos funcionarios de peso. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, serán los encargados de brindar las claves técnicas y jurídicas de la norma.

La ley, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y establece metas progresivas para incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera. Entre sus principales objetivos figura alcanzar un piso del 80% de empleo sanjuanino en cada operación y que el 60% de las compras se realicen a proveedores radicados en la provincia.

Actualmente, el Gobierno de San Juan se encuentra en pleno proceso de reglamentación de la norma. Según confirmó el ministro Perea a DIARIO HUARPE, el Ejecutivo se fijó un plazo de aproximadamente 60 días para finalizar el trabajo. El texto reglamentario será extenso: "Vamos a contar muy probablemente con una reglamentación que va a ir de unos 90 a unos 120 artículos", adelantó el funcionario.

Uno de los aspectos más avanzados es la matriz de impacto socioeconómico, que permitirá medir el cumplimiento de los objetivos de empleo y contratación local. Según explicó Perea, esa herramienta "va a ser pública y va a estar en el Centro de Información para el Desarrollo (CID)", lo que permitirá que "cualquier ciudadano va a poder ingresar y ver lo que se está midiendo".

La jornada también abordará el régimen sancionatorio, los beneficios fiscales y el funcionamiento del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin), entre otros puntos clave que aún deben definirse en la reglamentación. El valor del certificado digital es de 5.000 pesos y las inscripciones pueden realizarse a través del link forms.gle/rQUmtez5FeF8GQQi9[reference:17].