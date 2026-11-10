Ante la inminente celebración de la Santa Misa que el papa León XIV oficiará este martes a las 10:00 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba junto al Gobierno Provincial y la Municipalidad desplegaron un operativo integral de tránsito, seguridad y transporte.

Para ordenar el masivo flujo de fieles, las autoridades habilitaron cuatro corredores peatonales señalizados, líneas de transporte público gratuito y ocho áreas de estacionamiento operativo, en un esquema de cortes y controles de seguridad que rige desde las 12:00 del lunes 9 de noviembre y se mantendrá activo hasta la desconcentración total del evento el martes 10 de noviembre.

Corredores peatonales

Los accesos peatonales al predio (ubicado en la intersección de Ruta 20 y Avenida Circunvalación) estarán divididos en cuatro rutas identificadas por colores y ornamentadas con cartelería explicativa y frases motivacionales. Los peregrinos pueden sumarse en cualquier tramo de los siguientes recorridos patrullados por la Policía.

Línea Azul (Parque de las Naciones): Inicia en Av. Sagrada Familia y Octavio Pinto hacia Av. Colón, cruza de carril frente al Hiper Chango Más, continúa por Colón hasta Colectora de Circunvalación (José Antonio Ceballos) y marcha directo a FAdeA.

Línea Violeta (Estadio Kempes): Se desplaza por Colectora de Circunvalación (Ramón Cárcano), ingresa a Av. Colón, cruza de carril en el Hiper Chango Más y sigue por Colón hacia la colectora Ceballos rumbo al predio.

Línea Amarilla (Zona Sur): Comienza en Celso Barrios y Av. Valparaíso, avanzando por esta última hacia la Colectora de Circunvalación Sur con rumbo directo a FAdeA.

Línea Verde (Ruta 20): Parte desde la Rotonda del Ala (Av. Julio A. Roca y Río Negro) y se desplaza directamente por la avenida Fuerza Aérea.

Transporte público

Para facilitar los desplazamientos, el Ministerio de Transporte puso en marcha un servicio especial de colectivos urbanos gratuitos que opera desde las 17:00 del lunes hasta las 05:30 del martes.

Los colectivos de zona norte parten desde la Estación Rodríguez del Busto (dejando a los pasajeros en Circunvalación y Santa Ana, a 40 minutos a pie de FAdeA), mientras que en la zona sur salen desde Av. Nores Martínez y Concepción Arenal (acercando a la gente hasta San Antonio y Roque Arias, a 15 minutos a pie del predio). En ambas cabeceras también prestan servicio taxis y remises con tarifa plana.

En cuanto al ingreso vehicular de las delegaciones procedentes de otras provincias, los accesos fueron canalizados estratégicamente: los vehículos de Cuyo y Punilla son derivados al Estacionamiento 3; las comitivas del Norte o Litoral son dirigidas a los Estacionamientos 1 y 2 por el anillo externo de Circunvalación; mientras que el flujo proveniente del Sur o Buenos Aires ingresa por el anillo interno hacia los Estacionamientos 4, 5 y 6.

Recomendaciones importantes

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones esenciales para los asistentes, recordando ingresar con anticipación para asegurar lugar. Se autoriza el ingreso de mochilas de hasta 15 litros por persona, en cuyo interior es indispensable llevar al menos 1,5 litros de agua en botellas plásticas, alimentos prácticos (para comer con la mano o con utensilios descartables), documento de identidad, protector solar, repelente, abrigo y medicamentos personales.

Para la vigilia nocturna se permite ingresar con bolsa de dormir y aislante, quedando prohibido el acampe con carpas. Finalmente, la organización solicita llevar bolsas para guardar los residuos generados, establecer un punto de encuentro previo con el grupo ante la escasa o nula señal de telefonía celular en el predio, y consultar detalles adicionales en la web oficial.