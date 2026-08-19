Los motivos de la separación de Sofía Gala y Fito Páez: “Tiene muchas amigas”

La noticia del fin del romance entre Sofía Gala Castiglione y Fito Páez sacudió el ambiente artístico tras solo siete meses de relación. Aunque el periodista Alejandro Castelo fue el primero en confirmar el distanciamiento, los motivos profundos surgieron recientemente a través de la panelista Karina Iavicoli en el programa LAM. Según la comunicadora, las agendas de ambos jugaron un rol fundamental en el desgaste del vínculo cotidiano.

Sobre esta situación inicial, Iavicoli explicó que "Me dijeron que, esto no sería nada raro porque son megafiguras, que no les coinciden los horarios, los tiempos". Sin embargo, la periodista profundizó en otras razones que habrían afectado la estabilidad de la pareja, señalando la popularidad del músico y su entorno social. Al respecto, indicó que "Después, lo que me dijeron es que, es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él por lo que representa, y él tendría muchas amigas".

El punto de quiebre definitivo parece haber ocurrido semanas atrás, durante una escapada del rosarino al sur del país. La cronista detalló que el malestar de la actriz nació a raíz de esa actividad específica. Según sus palabras, "Lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que está siempre con amigas, con colegas. Es muy cercano a Juliana Gattas y Dolores Fonzi…fueron a Bariloche, y a partir de esto hubo un distanciamiento. A Sofía no le habría gustado (el viaje)".