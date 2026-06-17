En los primeros partidos del Mundial 2026, un detalle comenzó a repetirse en cada cancha más allá de los resultados: los botines rosas y fucsias dominaron el campo de juego. Jugadores de todas las posiciones y selecciones lucieron tonos vibrantes que llamaron la atención del público y generaron una pregunta inevitable: si existía algún tipo de acuerdo detrás de esa coincidencia.

Lejos de una estrategia coordinada, la explicación responde a una tendencia global. Las principales marcas deportivas diseñan sus colecciones con años de anticipación y encontraron en los tonos rosados una conexión directa con la estética dominante en la moda internacional. Se trata de una coincidencia basada en estudios de mercado compartidos y referencias similares.

La diferenciación del calzado de Messi tampoco fue al azar: los motivos. (Gentileza)

El origen de esta tendencia puede rastrearse a mayo de 2024, cuando la consultora WGSN, junto a la firma Coloro, identificó al “Electric Fuchsia” como uno de los colores clave de la temporada primavera-verano 2026. El tono fue destacado por su capacidad de transmitir energía, optimismo y creatividad, anticipando su fuerte presencia en productos de consumo y equipamiento deportivo.

Las marcas también consideran factores estratégicos. En el césped verde, los colores como el fucsia generan un contraste inmediato que mejora la visibilidad en transmisiones televisivas. Además, en un contexto donde el fútbol se consume masivamente en redes sociales, estos tonos potencian la viralización y refuerzan la identidad visual de las campañas globales.

A esto se suma la influencia del Pantone Color Institute, que para la misma temporada propuso una paleta marcada por colores llamativos, con variantes del rosa como protagonistas. Con ese escenario, fabricantes como Nike, Adidas y Puma llegaron al Mundial con propuestas estéticas muy similares, centradas en gamas cercanas al magenta y al rosa eléctrico.

En medio de esta tendencia dominante, Lionel Messi optó por diferenciarse. El capitán argentino eligió un diseño de botines completamente alejado del fucsia, con una base blanca combinada con detalles en celeste y dorado, en clara referencia a los colores de la Selección.

El modelo también tiene un fuerte componente simbólico: retoma elementos visuales de los botines que utilizó en sus primeros años como profesional y construye un puente entre su debut mundialista en 2006 y su consagración en 2022. A diferencia de torneos anteriores, donde el dorado era protagonista, en esta edición aparece como un detalle complementario.

Como es habitual en cada Copa del Mundo, la marca que viste a Messi desarrolló un diseño exclusivo para su principal figura. En un contexto donde el resto apuesta por lo llamativo, el capitán eligió una estética más personal, ligada a su historia, reafirmando su identidad incluso en los detalles.

Así, mientras el Mundial 2026 se tiñe de fucsia por efecto de las tendencias globales, Messi vuelve a marcar la diferencia, esta vez no solo con su juego, sino también con una decisión estética que lo distingue del resto.