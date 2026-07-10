La Selección Argentina logró superar dos instancias críticas en el Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde y Egipto por 3-2. El triunfo ante los egipcios se definió en una ráfaga durante los últimos 13 minutos del encuentro, mientras que el duelo ante los africanos llegó hasta el tiempo suplementario.

En estos duelos de eliminación directa, Lionel Scaloni optó por no dar minutos a Nicolás Paz ni a Valentín Barco, dos de los juveniles más aclamados por la afición. La decisión técnica se fundamenta en la necesidad de minimizar errores, otorgando prioridad a los futbolistas de mayor trayectoria y a quienes integran la rotación habitual del equipo nacional.

Durante el cruce ante el conjunto africano, el entrenador utilizó a Nicolás González, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel. Frente a los egipcios, los elegidos para ingresar fueron González, Lautaro Martínez, Montiel, Nicolás Otamendi y Facundo Medina. Esta tendencia muestra que el cuerpo técnico prefiere apostar a lo seguro en fases donde una equivocación puede significar la eliminación del torneo.

La participación de los jóvenes talentos se limitó principalmente al tercer partido de la fase de grupos frente a Jordania. Con la clasificación asegurada a los 16avos de final, el equipo presentó una formación alternativa donde Paz fue titular y Barco ingresó desde el banco de suplentes. También sumó rodaje José López, el tercer delantero del plantel, quien se encuentra en una situación similar de espera. El horizonte para ellos sugiere una escasa participación a no ser que Argentina se encuentre con un partido liquidado, tal como sucedió en la semifinal de 2022 ante Croacia.

El panorama para Paz indica que es el relevo natural de Lionel Messi. El capitán argentino completó casi la totalidad de los minutos en cancha, con excepción del duelo ante Argelia, donde el volante del Como entró tras un triplete del 10, y el partido ante los asiáticos. Por su parte, Barco es valorado como una opción para el mediocampo, aunque actualmente se sitúa detrás de Giovani Lo Celso, quien fue figura ante Jordania, y de Exequiel Palacios.

En la ofensiva, las variantes recurrentes siguen siendo Nicolás González y el centrodelantero que comience como suplente entre Álvarez y Martínez. Otros nombres como Thiago Almada, quien perdió el puesto recientemente, o Giuliano Simeone también aguardan por una oportunidad en un esquema que parece consolidado. La posibilidad de ver a los juveniles nuevamente en cancha dependerá de si el seleccionado nacional logra cerrar algún partido con una ventaja amplia antes del pitazo final.