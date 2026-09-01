Los motivos que llevaron a Lionel Messi a retirarse de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y puso punto final a una historia de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. A sus 39 años, el capitán decidió cerrar su ciclo después del Mundial 2026 y explicó algunos de los motivos que lo llevaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera.

Aunque el anuncio se conoció este 31 de agosto, Messi ya había tomado la decisión varias semanas atrás. La carta que publicó en sus redes sociales fue escrita el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial.

En ese momento, el rosarino entendió que había llegado el final de su etapa en la Selección. Sin embargo, dejó pasar el tiempo antes de hacerlo público.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el capitán en su despedida.

Uno de los principales factores fue el desgaste después de tantos años representando al país. Messi reconoció que siente haber entregado todo lo que tenía y dejó una de las frases más contundentes de su carta: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El recambio generacional también pesó en la decisión

A sus 39 años, Messi también puso el foco en los futbolistas jóvenes que comienzan a ganar terreno en la Selección Argentina.

El capitán consideró que llegó el momento de darles espacio a las nuevas generaciones y destacó que detrás suyo aparecen jugadores preparados para asumir mayores responsabilidades.

“Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló.

El paso del tiempo y el desgaste físico fueron otros elementos que influyeron en una decisión que venía madurando desde hacía tiempo. La final ante España terminó convirtiéndose en su último partido oficial con la camiseta argentina.

Messi se despidió después de haber conseguido los títulos que durante años persiguió con la Selección: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

La muerte de su padre terminó de reafirmar la decisión

Hay otro elemento personal que terminó siendo determinante. Messi reveló al final de su carta que había escrito su despedida cuando su padre, Jorge Messi, todavía estaba con vida.

Tras su fallecimiento, el futbolista volvió sobre aquellas palabras y aseguró sentirse todavía más convencido de cerrar su etapa en la Selección.

“Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió.

La muerte de Jorge golpeó profundamente a la familia Messi. Su madre, Celia, reconoció posteriormente que todos conocían la decisión que había tomado Lionel, aunque eso no evitó la tristeza cuando finalmente se hizo pública.

De esta manera, Messi cerró definitivamente una etapa que comenzó en la Selección Mayor en 2005. Ahora, como él mismo anticipó, pasará a ocupar otro lugar: el de un hincha que seguirá alentando a la Argentina desde afuera.