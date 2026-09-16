Lionel Messi llegó a Inter Miami en julio de 2023 y su presencia rápidamente comenzó a reflejarse más allá de las canchas. Los murales dedicados al futbolista argentino se multiplicaron en distintos puntos de la ciudad y se transformaron en atractivos para los visitantes.

Uno de los sectores donde más se observa esta presencia es Wynwood Walls, conocido por sus expresiones de arte urbano. Allí aparecen diferentes pinturas dedicadas al capitán argentino y muchos turistas se detienen para fotografiarlas.

Un mural de 20 metros

A pocos días del anuncio oficial de la llegada de Messi a Inter Miami, el artista argentino Maximiliano Bagnasco terminó uno de los murales más conocidos del futbolista. La obra tiene 20 metros de altura y muestra al argentino con la camiseta de la Selección y la del conjunto de Miami.

El mural lleva además la frase “Welcome to Miami” y está ubicado en 148 NW 28th Street. Con el paso del tiempo, se convirtió en una parada para los aficionados que recorren la ciudad.

Otros murales también muestran a Messi con la camiseta de Inter Miami. Uno está ubicado junto a la Paletería Morelia, mientras que otro se encuentra en la pared del restaurante bar Ball & Chain.

El impacto deportivo de su llegada

La llegada del argentino también coincidió con una etapa de títulos para Inter Miami. Desde el arribo de Messi, la franquicia consiguió cuatro títulos, entre ellos una MLS Supporters Shield, la Conferencia del Este, una MLS y una Leagues Cup.

ESPN señala que Inter Miami es la franquicia deportiva más exitosa de Miami en los últimos años de la mano del argentino. Los murales representan otra expresión de la presencia que el futbolista adquirió en la ciudad.