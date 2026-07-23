Los Musos y Los Sietecincuenta protagonizaron uno de los cruces más entretenidos del especial de famosos de Unidos por el Desafío (UPD) de GRUPO HUARPE. Lo que parecía un partido controlado terminó convirtiéndose en una pulseada cargada de estrategia, una discusión por el uso del comodín y una pregunta de matemática que dejó el desenlace abierto hasta el último instante.

El equipo azul estuvo integrado por Carlos "Tuti" García y Rosana Mas, del grupo Los Musos, unidos por el amor y los emprendimientos que comparten. Del otro lado estuvieron Omar Pérez y Gonzalo Gordillo, de la banda Sietecincuenta, quienes recordaron su etapa escolar como una época de amigos y del inolvidable viaje a Bariloche.

Desde el arranque, Los Musos marcaron el ritmo. La ruleta los llevó a Ciencia y respondieron correctamente, mientras que el equipo naranja falló una pregunta de Historia. En la segunda ronda, el azul volvió a sumar con Lengua y Sietecincuenta descontó acertando Geografía. La tercera mantuvo la intensidad: Los Musos acertaron Matemática y el equipo naranja hizo lo propio con Deporte, dejando un parcial de 3 a 2.

Entre estrategias, recuerdos y un comodín que dio que hablar

Más allá del juego, ambos equipos compartieron anécdotas de la secundaria. Rosana recordó los grandes amigos que le dejó esa etapa, mientras que Tuti sorprendió al contar que forraba sus cuadernos con avisos fúnebres del diario. Sus materias preferidas eran Literatura, Artes Plásticas y Geografía. Si pudieran hablar con sus versiones adolescentes, les dirían que disfruten más, que estudien lo que realmente les apasiona y que se animen a hacer las cosas incluso con miedo.

Los Musos y Sietecincuenta animaron un partido muy parejo, donde el comodín, la estrategia y las últimas preguntas estuvieron presentes. FOTO HUARPE.

Los integrantes de Sietecincuenta coincidieron en que los mejores recuerdos fueron las amistades y el viaje de egresados. Además, confesaron que Geografía y Deporte eran las materias que aprobaban sin demasiado esfuerzo. El consejo para su yo de 17 años fue claro: portarse un poco mejor, disfrutar cada momento y seguir siempre el camino que realmente los haga felices.

En la cuarta ronda llegó uno de los momentos más comentados del programa. Los Musos fallaron en Historia y Sietecincuenta decidió jugar el comodín para responder una pregunta de Arte, decisión que generó una queja y abrió un breve debate en el estudio antes de que finalmente sumaran el punto. Lejos de quedarse atrás, el equipo azul también utilizó su comodín en la quinta ronda para responder correctamente sobre Arte, mientras que el naranja acertó Ciencia.

Las siguientes preguntas mantuvieron la incertidumbre. Ambos equipos fallaron en la sexta ronda y el marcador permaneció ajustado. En la séptima, Los Musos acertaron Deporte y Sietecincuenta respondió correctamente Historia, dejando el tablero igualado 5 a 5 y trasladando toda la presión a la última pregunta.

Fue entonces cuando llegó el desenlace. Los Musos no pudieron responder correctamente Geografía y Sietecincuenta aprovechó la oportunidad con una correcta respuesta de Matemática, que terminó inclinando la balanza a su favor. Así, la banda se quedó con la victoria, celebró una definición vibrante y se llevó como premio una cena en La Bonita.

Sobre UPD

Unidos por el Desafío reúne a estudiantes, docentes y figuras invitadas en un formato de preguntas y respuestas donde el conocimiento, la estrategia y el trabajo en equipo son protagonistas. El programa se emite por la pantalla de Huarpe TV y plataformas digitales, promoviendo el aprendizaje de manera entretenida y premiando a los participantes con distintos desafíos y reconocimientos. Pronto iniciará la segunda etapa del programa más importante de los estudiantes.