Lionel Messi construyó una carrera deportiva que lo llevó a convertirse en una leyenda del fútbol mundial. Pero mientras acumulaba títulos, goles y récords en las canchas, el capitán argentino también fue desarrollando un importante entramado empresarial con negocios distribuidos entre Europa y América.

Hoteles, clubes de fútbol, restaurantes, desarrollos inmobiliarios, bebidas, vinos, indumentaria e inversiones tecnológicas forman parte de un imperio que, según distintas estimaciones, ubica el patrimonio del rosarino entre los USD 850 millones y los USD 1.000 millones.

Hoteles con la marca del 10

Uno de los emprendimientos más visibles de Messi es MiM Hotels, una cadena de seis hoteles boutique vinculados a destinos turísticos de España y Andorra.

Los establecimientos se encuentran en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra. A fines de 2025, la gestión operativa de los hoteles pasó a manos de Meliá Hotels International, dentro de su línea Meliá Collection.

El negocio hotelero es apenas una parte de una estructura que Messi fue ampliando en paralelo con su carrera deportiva.

Del césped a ser dueño de clubes

El fútbol también ocupa un lugar central en sus nuevas inversiones. En 2025, Messi fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay, mientras que en 2026 formalizó la compra del UE Cornellà, club catalán que compite en España.

La apuesta representa una mirada hacia el futuro y el mundo del fútbol desde otro lugar: el de propietario y empresario, pensando también en la etapa posterior a su carrera como jugador.

Restaurantes, vinos e inversiones

En julio de 2025, el 10 se sumó como socio de El Club de la Milanesa, una cadena argentina que proyecta ampliar su presencia en Europa y sumar nuevos locales en Argentina.

También participa en Carrasco M, un desarrollo inmobiliario de alta gama en Rosario que impulsa junto a Ángel Di María. El proyecto contempla 24 unidades y una inversión estimada en varios millones de dólares.

A estos negocios se suman su bebida hidratante Más+, la línea L10 Wines, la tienda de indumentaria The Messi Store y diferentes acuerdos comerciales vinculados a su imagen.

Tecnología y un holding familiar

Messi también incursionó en las inversiones vinculadas a la tecnología y el entretenimiento deportivo mediante Play Time Sports-Tech Hold. Además, cuenta con una productora audiovisual llamada 525 Rosario.

El eje de su estructura empresarial es Limecu España 2010, el holding familiar que concentra parte de sus inversiones y activos. La empresa cerró 2023 con activos valuados en cientos de millones de euros, mientras que Leo Messi Management se encarga de gestionar sus derechos de imagen.

Un futuro que también mira a los negocios

A sus ingresos deportivos y publicitarios, Messi sumó en los últimos años una creciente participación en proyectos empresariales. Incluso el propio futbolista reconoció que el mundo de los negocios despierta su interés y que busca continuar aprendiendo en ese terreno.

Así, mientras su carrera deportiva entra en una nueva etapa, Lionel Messi ya construyó fuera de las canchas otro equipo. Uno integrado por hoteles, restaurantes, clubes, marcas e inversiones que extienden su nombre mucho más allá del fútbol.