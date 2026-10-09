La radio argentina ya tiene a sus candidatos para una nueva edición de los Martín Fierro de Radio. APTRA dio a conocer las nominaciones correspondientes a la producción de 2025, con figuras de las principales emisoras de AM y FM.

La ceremonia será el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte y tendrá como conductores a Luciana Rubinska y Luis Novaresio. En total, se entregarán premios en 32 rubros vinculados con distintas áreas de la actividad radial.

La lista reúne a periodistas, conductores, humoristas, productores, operadores, relatores y especialistas que durante el último año estuvieron al frente de algunos de los programas más escuchados.

Las principales figuras nominadas

Entre las categorías periodísticas aparecen Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre, Nelson Castro, María O’Donnell, Ernesto Tenembaum, Jonatan Viale y Pablo Duggan.

Para la conducción femenina fueron nominadas Lizy Tagliani, María Isabel Sánchez, Naanim Timoyko y Yanina Latorre. En la categoría masculina competirán Andy Kusnetzoff, Guido Kaczka, Guillermo Stronati y Paulo Vilouta.

La competencia también tendrá presencia de nombres vinculados al deporte, el humor y los espectáculos. Federico Bulos, Hugo Balassone y Magui Aicega aparecen entre los candidatos a la labor periodística deportiva.

En la categoría de labor humorística fueron nominados Nacho Bulián, Nahuel Prado, Pachu Peña y Patricio “Pato” Benegas.

Los programas que buscan el premio

Entre los programas nominados aparecen Alguien tiene que decirlo, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, De acá en más, Maldición, va a ser un día hermoso, El club del Moro, No está todo dicho, Pan y circo y Vuelta y media.

También competirán producciones de diferentes emisoras en categorías vinculadas con el periodismo, el entretenimiento, la música y el deporte.

En espectáculos, Andrea Rincón, Marcela Tauro y Tamara Pettinato fueron nominadas como columnistas. Por su parte, Daniel Mollo, Gabriel Anello y Leonardo Gentili competirán como relatores deportivos.

Una disputa entre las principales emisoras

Radio Mitre, Radio 10, La Red, Urbana Play, Radio Con Vos y FM La 100, entre otras señales, tendrán representantes en distintas categorías.

La nómina también contempla reconocimientos para servicios informativos, locución femenina y masculina, producción, operación, musicalización, móviles y columnas especializadas.

La ceremonia de los Martín Fierro de Radio buscará distinguir así a los protagonistas de la producción radial de 2025, desde las figuras que ocupan los principales espacios al aire hasta quienes trabajan detrás de cada programa.