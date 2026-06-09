En un contexto donde cada metro cuadrado del hogar cobra valor, los clásicos tender alargados con alas comienzan a quedar atrás. Su tamaño, la dificultad para moverlos y los inconvenientes cotidianos que generan (como tropiezos o ropa que se ensucia) impulsaron la aparición de nuevas alternativas más prácticas.

En departamentos sin lavadero o en días de lluvia, secar la ropa dentro de casa sigue siendo una necesidad. Sin embargo, los modelos actuales apuntan a optimizar el espacio, aprovechar la altura y facilitar el uso diario sin interferir con otras actividades.

Esta opción es ideal en departamentos con poco espacio, porque no tiene pies. (Foto: Amazon)

Entre las principales tendencias de 2026 se destacan los tender tipo torre con ruedas. Estos modelos, fabricados en plástico y metal, permiten colgar gran cantidad de ropa en varios niveles, suman espacios para perchas y hasta incluyen zonas para calzado. Su diseño vertical los vuelve ideales para ambientes pequeños.

Otra opción en auge es el tender de múltiples niveles, que combina capacidad y tamaño reducido. Con tres pisos amplios, permite organizar prendas sin ocupar demasiado lugar, una solución muy valorada en hogares con poco espacio.

También gana terreno el tender con estructura tipo trípode, que incorpora brazos desplegables y gran capacidad de carga. Su resistencia y estabilidad lo convierten en una alternativa para familias o para quienes necesitan secar grandes cantidades de ropa.

Para quienes viven en monoambientes, los modelos extensibles y compactos son una de las opciones más elegidas. Estos tender permanecen plegados cuando no se utilizan y se despliegan solo en el momento necesario, ocupando el mínimo espacio posible.

Otra tendencia fuerte son los tender colgantes, que se colocan en puertas y permiten sumar metros de tendido sin invadir el ambiente. Su diseño plegable y liviano facilita el guardado y su instalación no requiere herramientas complejas.

En la misma línea de aprovechamiento del espacio, los tender de pared se consolidan como una solución eficiente. Se instalan en lavaderos o sobre lavarropas y se despliegan únicamente cuando se necesitan, soportando gran peso sin ocupar superficie útil.

Para exteriores, los modelos de acero inoxidable tipo acordeón son los más elegidos por su resistencia a la corrosión y su durabilidad. Compactos y robustos, resultan ideales para balcones o patios.

También aparecen propuestas más estéticas, como los tender de madera con apertura vertical, que combinan diseño y funcionalidad. A esto se suman opciones pequeñas y económicas, como los tender de pinzas, pensados para prendas livianas y espacios reducidos.

Así, el 2026 marca un cambio claro en los hábitos del hogar: el tender deja de ser un elemento incómodo para convertirse en una solución inteligente, adaptable y alineada con las nuevas formas de habitar los espacios.