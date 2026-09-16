La clasificación de Boca ante San Pablo por la CONMEBOL Sudamericana también permitió que Rodolfo Arruabarrena ampliara su registro en series mano a mano al frente del conjunto xeneize. Con el nuevo pase, el entrenador llegó a 15 eliminatorias ganadas sobre 18 disputadas.

El empate 1-1 en el estadio Morumbí fue suficiente para que Boca avanzara a las semifinales, después del triunfo por 1-0 conseguido en La Bombonera. El resultado global terminó 2-1 a favor del equipo argentino.

Otra serie superada

El equipo dirigido por Arruabarrena sostuvo la ventaja obtenida en el partido de ida y consiguió cerrar la clasificación en Brasil. De esta manera, el entrenador sumó otro cruce exitoso a su registro en eliminatorias con Boca.

El próximo desafío en la competencia será Vasco da Gama, rival al que enfrentará en las semifinales de la Sudamericana. La serie tendrá su primer partido en Buenos Aires y la revancha en Río de Janeiro.

El técnico pidió mantener la calma

Después de la clasificación, Arruabarrena destacó el trabajo del plantel, pero también pidió cautela ante la posibilidad de seguir avanzando en la competencia. “Queremos salir campeón en algún torneo, pero todavía falta”, sostuvo en conferencia de prensa.

El entrenador también remarcó que Boca continúa compitiendo en distintos frentes y que el calendario exigirá administrar el aspecto físico. “Todos los partidos son finales”, afirmó, al referirse a la continuidad de la temporada.

La serie ante San Pablo terminó así con una nueva clasificación para el equipo de Arruabarrena. El próximo cruce ante Vasco da Gama pondrá nuevamente al conjunto argentino frente a una eliminatoria de ida y vuelta por un lugar en la final.