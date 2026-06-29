El encuentro frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 tendrá un significado especial para la Selección argentina. No solo será un nuevo paso en la defensa del título, sino que marcará el partido número 100 de Lionel Scaloni como entrenador de la Albiceleste.

El santafesino alcanzará el centenar de encuentros al frente del seleccionado luego de un proceso que transformó la historia reciente del fútbol argentino. Desde que asumió en 2018, pasó de ser una apuesta a convertirse en uno de los entrenadores más exitosos que tuvo la Selección.

Los números respaldan ese recorrido. En sus primeros 99 partidos, Argentina consiguió 72 victorias, 18 empates y apenas nueve derrotas, con 206 goles a favor y solo 50 en contra, estadísticas que le permiten alcanzar un 78,8% de efectividad, una de las más altas registradas por un entrenador argentino.

Un ciclo marcado por los títulos

Más allá de las estadísticas, el legado de Scaloni se construyó a partir de los resultados en las competencias más importantes. Bajo su conducción, Argentina volvió a conquistar América, levantó nuevamente la Copa del Mundo y recuperó un lugar de privilegio entre las principales potencias del fútbol.

Los títulos obtenidos durante su gestión son la Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima 2022 y Copa del Mundo Qatar 2022. La consagración en Qatar significó el punto más alto del proceso, ya que la Selección volvió a ser campeona del mundo después de 36 años y consiguió la tercera estrella de su historia.

Un equipo con identidad propia

Durante estos años, Scaloni logró mucho más que sumar trofeos. Consolidó una base de futbolistas, promovió jóvenes talentos y construyó un grupo que recuperó la conexión con los hinchas gracias a un estilo de juego competitivo y una fuerte identidad colectiva.

Ahora, el entrenador afrontará el partido número 100 con el mismo desafío que tuvo desde su debut: mantener a la Selección argentina entre las mejores del mundo. El duelo ante Cabo Verde puede convertirse en otro capítulo inolvidable de una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino y que todavía busca seguir ampliando su legado en el Mundial 2026.