Los padres de Tini dicen que De Paul la manipula y que quiere quedarse con su fortuna

La interna en el círculo íntimo de Tini Stoessel atraviesa un momento complejo debido al distanciamiento con sus padres, Alejandro y Mariana. En medio de rumores sobre un supuesto acuerdo financiero donde la artista mantendría el 70% de su patrimonio, allegados a sus progenitores negaron de forma categórica cada una de esas versiones.

El conductor Ángel de Brito abordó la situación al aire y detalló la postura de la familia. "No hay diálogo entre ellos, no sé si están bloqueados o no. Lo único que quieren es recuperar el vínculo con su hija y hay un obstáculo", aseguró Ángel de Brito sobre la nula comunicación actual. Asimismo, el periodista explicó que los padres prefieren no hacer declaraciones públicas para no empeorar la disputa, dado que "dirían cosas que a la hija le molestarían".

Desde el entorno de Alejandro y Mariana afirman que la filtración de la información a los medios respondería a intenciones externas. "Ellos dudan que hay alguien que está desparramando este conflicto en la prensa que tendría algún interés. Sienten que hay una intención para acelerar todo esto", continuó explicando Ángel de Brito. Las mismas fuentes ratificaron que existió una reunión donde la artista solicitó gestionar su carrera y sus bienes de manera independiente, propuesta que su padre habría aceptado.

El punto de mayor fricción se concentraría en el noviazgo de la cantante con Rodrigo De Paul. La inquietud alcanza a todo el grupo familiar, incluido su hermano Fran. "En la familia creen que De Paul la manipula a Tini", aseguró Ángel de Brito al referirse al malestar generalizado.

Por último, señalaron complicaciones en el manejo del dinero y adquisición de bienes inmuebles. "Ellos piensan que él tiene un entorno nocivo para su hija", agregó y especificó: "Una de las cosas es con el dinero porque sienten que Rodrigo le hace comprar casas millonarias que él no habría podido comprarlas solo".