Los padres de Tini Stoessel no estarían invitados al casamiento con De Paul

La pareja conformada por la cantante y el futbolista tiene fecha confirmada para el 19 de diciembre. Sin embargo, la celebración en el DoK Haras Exaltación de la Cruz contaría con ausencias significativas en el círculo íntimo de la artista.

Gustavo Méndez aseguró que "no están invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera" al referirse a los padres de la joven. La información surge tras revelarse que la cantante mantendría un contacto cero con sus progenitores.

La organización del evento ya se encuentra en una etapa avanzada de definiciones técnicas. Al respecto, el cronista detalló que "ya están avisados. Todavía los invitados no recibieron las tarjetas.

Se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, donde se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman. La wedding planner es Bárbara Diez" respecto a la logística. Recientemente, la artista mostró cambios en su perfil público al expresarse sobre temas como la Ley de Tierras.

El origen del distanciamiento se vincularía con la administración de los recursos económicos y la representación legal de la intérprete. Méndez sostuvo que "ella quiere cambiar de representante porque también tiene un problema con las arcas de su carrera" para explicar la interna.

La situación se asemeja a la ruptura de vínculo que atravesó el Kun Agüero al decidir administrar su propio dinero. El periodista finalizó afirmando que "Tini quiere manejar ella sus arcas y quiere tener otro manager" como punto central del conflicto familiar.