Los padres terribles llega a Sala Z con una historia de celos y secretos familiares

La obra Los padres terribles, de Jean Cocteau, se presentará el próximo sábado 3 de octubre a las 21.30 en Sala Z, ubicada en Pedro Echagüe 451 oeste, en la ciudad de San Juan.

La puesta propone un drama marcado por los vínculos familiares, los celos y los afectos llevados al límite. La historia presenta a una madre dominada por los celos, un hijo que busca liberarse y un entorno familiar atravesado por secretos y pasiones.

La obra plantea cómo los vínculos afectivos pueden transformarse en relaciones de dependencia y tensión. Se trata de una propuesta de tono intenso y claustrofóbico que aborda conflictos familiares que mantienen vigencia más allá del contexto en el que fue escrita.

La dirección está a cargo de Marcelo Villanueva-Meyer y el elenco está integrado por Mariana Zuloaga, Silvana Villavicencio, Florencia Castro, Alejandro Aramburu y Lautaro Padilla. La función tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que quienes compren su localidad en la puerta del teatro el mismo día de la función deberán abonar $20.000.

Las anticipadas pueden adquirirse de manera online a través de Passline.

La función será el sábado 3 de octubre a las 21.30 en Sala Z, como parte de la agenda teatral de San Juan.