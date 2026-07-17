Los países que la China Suárez le prohibió a Icardi mudarse para jugar ahí

Galatasaray hizo oficial la salida de Mauro Icardi a través de un comunicado en sus plataformas digitales, lo que desató de inmediato una ola de especulaciones sobre el próximo destino del delantero. El futbolista viaja este jueves hacia Argentina junto a la China Suárez luego de compartir unos días de vacaciones en Miami, una travesía que diversos trascendidos vinculaban con posibles negociaciones deportivas.

Entre las opciones que baraja el entorno del jugador aparecen instituciones de México, Brasil, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Sin embargo, las alternativas en Medio Oriente quedaron descartadas por una postura tajante de su pareja, relacionada con el contexto social de la región y la actual situación bélica en la zona.

El periodista Gustavo Méndez detalló las razones de esta determinación en su ciclo televisivo La Posta del Espectáculo. "No quiere aceptar ningún país árabe por María Eugenia la China Suárez Riveiro", aseguró el panelista, quien luego profundizó en los motivos de la actriz. "No quiere aceptar ningún país árabe por María Eugenia la China Suárez Riveiro, ni por sus hijos, por cómo viven las mujeres en esos países", explicó.

La decisión final no solo contempla cuestiones culturales, sino también la seguridad del núcleo familiar frente a los conflictos internacionales activos en territorio de Medio Oriente. Al respecto, el cronista insistió en que el deportista "quiere resguardar a su pareja, su bienestar y el de sus hijos".

Este escenario incluye la consideración hacia las 2 hijas menores de edad del atacante, por quienes previamente se había promovido un proceso de restitución internacional hacia Europa. Bajo este panorama, Brasil se posiciona actualmente como la alternativa con mayor consenso para garantizar la comodidad de todos los integrantes, incluido Benjamín Vicuña.