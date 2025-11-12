Las internas en MasterChef Celebrity no cesan. Luego de la salida de Valentina Cervantes, el descontento de Eugenia Tobal y el fuerte cruce entre La Joaqui y Wanda Nara, una nueva polémica sacude al reality de cocina: varios participantes estarían furiosos con Maxi López.

El periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live fue quien reveló los detalles del conflicto, comenzando su programa con una declaración fuerte: “Quiero abrir el programa con algo sobre MasterChef que me estoy guardando, pero ya no da para más. Están todos en llamas por Maxi López”.

El malestar generalizado se debe a los supuestos beneficios y privilegios que recibe el exfutbolista dentro del programa. El comunicador señaló específicamente que “Nadie se lo banca por los beneficios que tiene como ex de Wanda”.

Etchegoyen explicó que el punto de quiebre se dio a partir de un viaje que López realizó a Europa. La razón oficial del viaje era visitar a su esposa, Daniela Christiansson, quien se encuentra cursando el octavo mes de embarazo y sufrió un accidente doméstico.

Sin embargo, el periodista aseguró que ese no habría sido el verdadero motivo del viaje. Según su relato, “Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente de su esposa, pero después se enteraron de que ya tenía el viaje planificado. Ahí estalla todo”. Etchegoyen sostuvo haber conversado con varios participantes que le confirmaron esta información off the record.

El periodista enfatizó que la supuesta buena onda que se ve en la pantalla es solo una fachada. Afirmó que existe “una puesta en escena de cordialidad increíble. Personas que delante de cámara se adulan y por detrás critican sin parar”. El conflicto actual por los beneficios de López es exclusivo de los participantes, y no incluye al jurado ni a Wanda Nara.