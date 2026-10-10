A un mes de la llegada del papa León XIV a Córdoba, prevista para el martes 10 de noviembre, comenzaron a conocerse detalles de los preparativos para recibir al Sumo Pontífice. Desde el Arzobispado revelaron cuáles fueron sus pedidos personales, cómo será el almuerzo durante su estadía y qué aspectos todavía deben resolverse, entre ellos el regalo que la provincia le entregará. Para la misa que encabezará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), se espera la participación de unas 800.000 personas.

El padre Juan Martínez, coordinador general de la visita, y el sacerdote Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba, brindaron detalles sobre la organización de la jornada. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la sencillez de los pedidos realizados para acondicionar el espacio de descanso del Papa, ubicado detrás del altar donde celebrará la misa.

"En la del Papa nos han pedido baño, agua, una mesa, una silla y los ornamentos que usará en la misa. Nada extraordinario, bastante despojado, bastante simple", explicaron los organizadores. En total, se instalarán tres carpas: una destinada exclusivamente al Pontífice, otra para su comitiva y una tercera para el personal de seguridad, médicos y colaboradores.

Un almuerzo sencillo y un regalo que todavía no está definido

Otro de los detalles que genera expectativa es la comida que recibirá León XIV durante su paso por Córdoba. Después de las actividades de la mañana, el Papa tendrá un momento reservado para almorzar y descansar antes de continuar con su agenda, aunque todavía no se confirmó qué platos integrarán el menú.

"Todavía no tenemos el menú ni las comidas. Tiene toda una logística detrás, pero su séquito ha sido bastante más simple y pidió algo ágil", señalaron desde la organización. También explicaron que se evalúa un servicio tipo buffet, aunque la alimentación específica del Pontífice continúa pendiente de definición.

En paralelo, el Arzobispado trabaja en la elección del presente que Córdoba entregará al Santo Padre. El encargado de tomar la decisión será el cardenal Ángel Rossi, quien deberá seleccionar una de las alternativas propuestas. Los responsables del operativo reconocieron que quedan pocos días para definirlo, debido a que el obsequio también debe ser informado previamente.

Cómo será el recorrido del papa León XIV en Córdoba

La organización busca que el Pontífice mantenga contacto con los fieles durante su visita. Por ese motivo, está previsto que realice parte de sus recorridos en el Papamóvil, especialmente antes de llegar a FAdeA y durante los últimos dos kilómetros y medio previos a su arribo al Arzobispado.

También se espera que León XIV pueda salir al histórico balcón desde el que saludó Juan Pablo II durante su visita a Córdoba. Allí podrían producirse momentos de encuentro con los fieles e incluso una bendición, aunque no está previsto un acto formal.

La misa central se celebrará el martes 10 de noviembre, a las 10, en FAdeA. Posteriormente, a las 15.15, el Papa se trasladará a la Catedral para reunirse con sacerdotes, religiosas, seminaristas y diáconos permanentes.

La vigilia previa contará con la participación de reconocidos artistas argentinos, entre ellos Jorge Rojas y Jairo, quienes ofrecerán presentaciones musicales como parte de las actividades para recibir al Pontífice.

Con miles de fieles preparándose para viajar desde distintos puntos del país, Córdoba avanza con los últimos detalles de una visita que combinará celebraciones religiosas, encuentros con la comunidad y un importante operativo de seguridad.