La caída del helicóptero Bell 412 en la zona del Parque Provincial Ischigualasto dejó siete fallecidos y provocó una profunda conmoción en San Juan. Las víctimas eran cuatro funcionarios y efectivos provinciales, dos referentes nacionales del combate de incendios forestales y el piloto de la aeronave.

El accidente ocurrió este miércoles 29 de julio, mientras participaban de una capacitación sobre el uso de medios aéreos en el combate de incendios forestales. El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y, después de la actividad en San Juan, debía trasladarse a La Rioja para colaborar en el control de un incendio.

Las personas fallecidas fueron Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Marcelo Germán Videla, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Todos contaban con experiencia vinculada con la seguridad, la atención de emergencias o las operaciones aéreas.

Rubén Castro, jefe de Bomberos

El comisario general Rubén Castro era el jefe de la Dirección Bomberos D-9 de la Policía de San Juan y había desarrollado una extensa carrera dentro de esa repartición.

Su trayectoria pública puede rastrearse, al menos, desde 2017, cuando participaba como oficial principal en jornadas de prevención sísmica. Un año después estuvo al frente de personal que combatió incendios forestales en Valle Fértil.

Antes de llegar a la máxima conducción de Bomberos había ocupado la segunda jefatura de la dependencia. Durante los últimos años encabezó y supervisó intervenciones ante incendios forestales, industriales y urbanos de gran magnitud, además de participar en capacitaciones y acciones preventivas.

En marzo de 2026 fue uno de los responsables del operativo desplegado ante un incendio en el Parque Industrial de Chimbas, donde explicó las dificultades que representaba la presencia de material compacto y focos internos. Su perfil estaba fuertemente ligado al trabajo operativo y a la conducción de emergencias complejas.

El helicóptero LV-KGR, proveniente de San Luis, no había llegado a tiempo a su destino.

Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos

El comisario inspector Jorge Carbajal se desempeñaba como segundo jefe de la Dirección Bomberos D-9. También tenía una amplia experiencia en incendios forestales y operativos realizados dentro y fuera de San Juan.

En febrero de 2022 estuvo a cargo de la dotación de bomberos sanjuaninos enviada a Corrientes para colaborar contra los incendios que afectaban a esa provincia. El contingente viajó con una autobomba forestal y camionetas destinadas al traslado del personal y el equipamiento.

Durante los últimos años intervino en incendios registrados en plantas industriales y centros de tratamiento de residuos. Entre ellos estuvo el ocurrido en la Planta de Tecnologías Ambientales, donde tuvo participación en la coordinación de las tareas de enfriamiento y remoción.

Su carrera estuvo vinculada principalmente con el terreno, la conducción de dotaciones y la respuesta ante incendios de grandes dimensiones.

Carlos Heredia, director de Protección Civil

Carlos Heredia había asumido como director de Protección Civil de San Juan el 1 de febrero de 2023. Llegó a ese cargo luego de completar una carrera de 30 años dentro de la Policía provincial, principalmente en Bomberos.

Antes de pasar a retiro, el 30 de diciembre de 2022, había sido jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Su nombramiento al frente de Protección Civil estuvo relacionado directamente con esa experiencia en emergencias, incendios y coordinación de operativos.

Desde la repartición provincial estuvo a cargo de dispositivos preventivos ante fenómenos meteorológicos, terremotos, incendios y eventos masivos. También coordinó el Centro de Operaciones de Emergencia durante diferentes actividades desarrolladas en San Juan.

Heredia sostenía que la capacitación y el recurso humano eran fundamentales para responder ante una emergencia. Su participación en el vuelo estaba directamente vinculada con ese trabajo de formación y preparación del personal provincial.

Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía

El comisario general Marcelo Germán Videla era el subjefe de la Policía de San Juan. Había asumido en marzo de 2026, apenas cuatro meses antes del accidente, en reemplazo de Cintia Álamo.

Videla había ingresado a la fuerza en 1997 y acumulaba casi tres décadas de trayectoria. Además, era licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo. Antes de llegar a la subjefatura se desempeñaba como jefe del Departamento Administración de la Jefatura de Policía.

A lo largo de su carrera pasó por diferentes comisarías, la ex División de Asuntos Internos y la Subsecretaría de Control y Gestión. También estuvo al frente de la Unidad de Apoyo al Poder Judicial y de la Sección Homicidios, Robos y Hurtos.

Su llegada a la segunda conducción de la Policía se produjo luego de una evaluación de la Junta de Clasificación y como parte de una renovación de la plana mayor de la fuerza.

La situación de tensión durante el operativo de rescate.

Andrés Bosch, coordinador regional de Manejo del Fuego

Andrés Bosch era uno de los principales especialistas nacionales que viajaban en el helicóptero. Se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dentro de la Agencia Federal de Emergencias.

Desde esa función articulaba las tareas de prevención, capacitación y respuesta ante incendios forestales entre la Nación y las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba y La Rioja.

En junio de 2026 participó de una reunión para planificar la temporada de incendios, analizar los recursos disponibles y coordinar el despliegue de medios aéreos y terrestres en la Región Centro.

Bosch también contaba con una extensa trayectoria como instructor. Hay registros de su participación en capacitaciones desde, al menos, 2014. En octubre de 2025 estuvo al frente de un curso inicial para combatientes de incendios forestales dirigido a personal de la Armada Argentina.

Había llegado a San Juan precisamente para participar de la capacitación en la que se abordó el uso seguro de medios aéreos.

Rodrigo Aimetta, jefe de la Brigada Nacional NEA

Rodrigo Aimetta era jefe de la Brigada Nacional del Noreste Argentino del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Aunque inicialmente su apellido fue difundido como Aimeta, en antecedentes y publicaciones oficiales aparece escrito como Aimetta.

Desde su cargo estaba al frente de brigadistas nacionales especializados en incendios forestales y participaba tanto en operativos como en instancias de formación en diferentes provincias.

En abril de 2024 integró el equipo que capacitó a 36 combatientes de incendios forestales de Jujuy. El curso incluyó contenidos sobre comportamiento del fuego, meteorología, topografía, métodos de combate, comunicaciones, herramientas y seguridad.

También participó en capacitaciones realizadas en Formosa y promovió jornadas específicas sobre riesgos eléctricos para el personal de la Brigada Nacional NEA. Además de su tarea como instructor, tenía experiencia en operativos contra incendios de gran magnitud, incluidos despliegues de brigadistas en la Patagonia.

Matías Valenzuela, piloto especializado en incendios

Matías Valenzuela era el piloto del helicóptero Bell 412 accidentado en Ischigualasto. Los antecedentes disponibles indican que contaba con experiencia en vuelos vinculados con el combate aéreo de incendios forestales.

En agosto de 2022, un piloto identificado con el mismo nombre estuvo al mando de un helicóptero que arribó a Chepes, La Rioja, para colaborar contra un incendio en Villa Chepes Viejo. La aeronave pertenecía a una empresa con sede en Buenos Aires y asiento regional en Merlo, San Luis, y prestaba servicios para el área ambiental de la Nación.

En aquella oportunidad, Valenzuela integró el equipo encargado de realizar ataques aéreos sobre las zonas afectadas por el fuego. Ese antecedente coincide con el tipo de tareas que realizaba la aeronave accidentada y con la experiencia necesaria para operar en emergencias forestales.

Valenzuela pilotaba el Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias para la actividad desarrollada en San Juan. Después de la capacitación, debía trasladar la aeronave hacia La Rioja para sumarse al combate de un incendio.

Los siete fallecidos estaban relacionados, desde diferentes responsabilidades, con la prevención y atención de emergencias. Cuatro de ellos ocupaban cargos centrales en el sistema provincial de seguridad y protección civil; Bosch y Aimetta eran referentes nacionales del manejo del fuego; y Valenzuela contaba con experiencia como piloto en operativos aéreos contra incendios.