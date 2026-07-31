San Juan despide este viernes a cuatro de sus servidores públicos que murieron en la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto. Los restos de los funcionarios llegaron desde Valle Fértil hasta la Catedral San Juan Bautista, en Capital, donde se realiza el velatorio en medio de la conmoción de familiares, amigos, compañeros y de toda la comunidad.

La caída del helicóptero Bell 412 dejó siete víctimas fatales, cuatro de ellas integrantes de la estructura de seguridad de la provincia: Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla.

Los cuatro tenían una extensa trayectoria vinculada a la Policía de San Juan, Bomberos y Protección Civil, y ocupaban cargos de conducción al momento del accidente.

Rubén Castro, jefe de Bomberos D-9

Rubén Castro.

El comisario general Rubén Castro estaba al frente de la Dirección Bomberos D-9 de la Policía de San Juan. Su carrera estuvo marcada por el trabajo operativo y la conducción de equipos durante situaciones de emergencia.

Antes de asumir la jefatura, había ocupado la segunda conducción de la repartición. Durante los últimos años estuvo al frente de intervenciones vinculadas a incendios forestales, industriales y urbanos, además de participar en capacitaciones y tareas de formación.

Su trayectoria estuvo ligada a la respuesta ante situaciones críticas y a la coordinación de operativos de alta complejidad.

Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos

Jorge Carbajal.

El comisario inspector Jorge Carbajal se desempeñaba como segundo jefe de Bomberos D-9 y contaba con una amplia experiencia en incendios forestales y operativos especiales.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue en febrero de 2022, cuando encabezó la delegación sanjuanina enviada a Corrientes para colaborar en el combate de los incendios que afectaron a esa provincia.

También participó en intervenciones por siniestros industriales y en operativos realizados en instalaciones como la Planta de Tecnologías Ambientales.

Carlos Heredia, director de Protección Civil

Carlos Heredia.

Carlos Heredia era director de Protección Civil de San Juan, cargo que había asumido el 1 de febrero de 2023, luego de completar tres décadas de servicio dentro de la Policía provincial, especialmente vinculado a Bomberos.

Antes de retirarse de la fuerza, en diciembre de 2022, había ocupado la jefatura de Bomberos. Desde Protección Civil estuvo al frente de la coordinación de operativos ante fenómenos meteorológicos, terremotos, incendios y eventos masivos.

Su presencia en el vuelo estaba relacionada con tareas de capacitación y formación del personal provincial.

Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan

Germán Videla.

El comisario general Marcelo Germán Videla era subjefe de la Policía de San Juan y había asumido esa función en marzo de 2026, cuatro meses antes del accidente, en reemplazo de Cintia Álamo.

Ingresó a la fuerza en 1997 y era licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo. Antes de llegar a la subjefatura, estaba al frente del Departamento Administración de la Jefatura de Policía.

A lo largo de su carrera también pasó por la ex División de Asuntos Internos, la Subsecretaría de Control y Gestión, la Unidad de Apoyo al Poder Judicial y la Sección Homicidios, Robos y Hurtos.

La tragedia de Valle Fértil dejó una profunda huella en la provincia y marcó la despedida de cuatro funcionarios que dedicaron sus carreras al servicio público y a la protección de la comunidad sanjuanina.