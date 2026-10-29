En lo que representa una etapa decisiva para el esclarecimiento de la mayor tragedia aérea en la historia de San Juan, se confirmó que el pasado 12 de octubre se logró abrir la denominada caja negra del helicóptero Bell 412 EP (matrícula LV-KGR), estrellado el 29 de julio de 2026 en el Parque Ischigualasto, Valle Fértil.

La extracción de la información técnica y de audio fue realizada en la sede de la empresa propietaria de la aeronave, JASFLY S.A., en Washington, Estados Unidos. Ahora, el material recopilado será analizado y cotejado en la provincia de Córdoba por peritos de la Junta de Seguridad del Transporte (JST) para remitir sus conclusiones finales a la Justicia.

Según revelaron fuentes judiciales del caso, la información recuperada abarca parámetros técnicos detallados sobre el desarrollo del vuelo, conversaciones en cabina entre los ocupantes y comunicaciones concretas con personal aeronáutico antes y durante el trayecto con destino final a Valle Fértil.

Aunque de momento no trascendieron detalles finos de las grabaciones, el material es considerado indispensable para determinar las causas del siniestro fatal en el que perdieron la vida sus siete ocupantes.

Entre las víctimas fatales del trágico accidente se encontraban cuatro integrantes de la Plana Mayor de la Policía de San Juan y funcionarios del área de emergencias: Germán Videla, entonces subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos; Jorge Carbajal, subjefe del Departamento Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil provincial; Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas; Matías Valenzuela, piloto al mando de la aeronave.

Hipótesis del siniestro y peritajes en curso

En el marco de la investigación judicial, las primeras semanas permitieron trazar líneas hipótesis vinculadas a las condiciones meteorológicas y la geografía de la zona al atravesar la Sierra de Valle Fértil.

Entre las principales conjeturas —aún no confirmadas como causa definitiva— se evalúa la posibilidad de que el helicóptero haya colisionado contra una formación geológica en sectores con baja nubosidad o presencia de neblina, provocando el desprendimiento de la sección de cola y la consecuente pérdida del control.

La dispersión de los restos en el terreno del Parque Ischigualasto continúa bajo minuciosa revisión pericial. Asimismo, el caso suma antecedentes como la presencia de un tubo de nitrógeno del helicóptero que permanecía en el lugar un mes después del accidente a la espera de especialistas para su retiro, además de la reciente difusión por parte de la Justicia de las primeras imágenes del sitio del impacto.

El análisis del material sonoro y de vuelo que llevará a cabo la JST en Córdoba resultará determinante para cerrar el peritaje técnico sobre la tragedia.