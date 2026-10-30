Dos hombres fueron detenidos durante la mañana de este viernes 30 de octubre, luego de protagonizar una persecución policial en el interior del barrio Cipolletti, en Chimbas. Ambos quedaron vinculados a una causa por hurto simple, después de que un vecino los reconoció como los presuntos autores del robo de un elemento de su vivienda.

El procedimiento se registró alrededor de las 7:30, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, identificados como el sargento Juan Bordón y el cabo Rodrigo Quintero, realizaban recorridas preventivas por calle 25 de Mayo, al oeste de calle Cipolletti.

En ese momento, los uniformados fueron interceptados por un hombre que denunció que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio y sustraído algunos efectos. Según manifestó, había salido detrás de los sospechosos y aportó detalles sobre la vestimenta que llevaban: uno vestía un buzo gris y una bermuda negra, mientras que el otro tenía un buzo marrón y una bermuda verde.

Con esa información, los policías iniciaron recorridas por las inmediaciones y, a pocos metros, observaron a dos sujetos que reunían características similares a las descriptas por el damnificado. Al advertir la presencia del móvil policial, ambos intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos en el lugar.

Este detenido fue identificado como Alberto Germán Cortez, de 30 años.

Poco después se presentó un testigo, quien reconoció a los dos hombres como los presuntos autores del hecho. Durante el procedimiento, los efectivos también recuperaron un disco de arado tipo paellera, señalado como uno de los elementos sustraídos de la propiedad.

Tras la detención, la identidad del sujeto es Roberto Alcayaga, de 36 años.

Los aprehendidos fueron identificados como Alberto Germán Cortez, de 30 años, domiciliado en Villa Krause, Rawson, y Alexis Alejandro Oliva, de 25 años, con domicilio en el barrio Arenales, en Chimbas.

Tras las detenciones, el personal policial se comunicó con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). A raíz de esa comunicación, se presentó el ayudante fiscal Martín Morán, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como hurto simple, bajo el legajo 43/26, con intervención de la UFI Flagrancia. El procedimiento fue recibido en la Subcomisaría Cipolletti por el subinspector Juan Gómez.