Los peruanos eligieron un nuevo Congreso que estará mucho más fragmentado que el anterior

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los ciudadanos de Perú votaron hoy con normalidad y tranquilidad para designar la nueva composición del Congreso unicameral tras su reciente disolución y que estará mucho más fragmentada que la anterior, según encuestas a boca de urna.



De confirmarse los resultados anticipados, habrá un extraordinario retroceso del fujimorismo y habrán perdido la personería política -por no haber alcanzado el piso de votos requerido- la fuerza del presidente Martín Vizcarra y el histórico Partido Aprista.



El más votado fue Acción Popular (AP), el partido centrista fundado por el ex presidente Fernando Belaunde Terry y liderado por su sobrino Víctor García Belaunde, de acuerdo con el sondeo a boca de urna de la firma Ipsos para la televisora América TV, con 11,8% de los sufragios.



Detrás de AP se ubicaban la Alianza Para el Progreso (APP, la formación conservadora del ex gobernador César Acuña), con 8,8%; el Partido Morado (creado en 2017 por el economista liberal Julio Guzmán), con 8,1%, y Podemos Perú (fundado hace dos años por el ex legislador centroderechista José Luna Gálvez), con 7,4%.



En quinto lugar quedó Fuerza Popular (FP), el partido fujimorista que en 2016 obtuvo la mayoría absoluta del Congreso (71 bancas) y que la perdió tiempo después, inmerso en confrontaciones internas que lo desgajaron, incluso entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori.



Aunque la cantidad de bancas que tendrá cada partido no será necesariamente proporcional a la suma de los votos obtenidos en todo el país, parece claro que FP es el gran perdedor de este proceso, pues ahora tendrá apenas ocho congresistas, según la proyección de los resultados de la encuesta de Ipsos.



De acuerdo con esos datos, AP tendrá el bloque más numeroso, con 21 bancas, seguido por la APP (13), Fuerza Popular (ocho), Unión por el Perú (ocho), Somos Perú (siete), el Frente Amplio (siete), el Partido Morado (siete), Podemos Perú (seis) y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap, seis), mientras había 47 escaños aún sin definir.



Si se confirmaran los resultados del sondeo a boca de urna, 11 formaciones habrán perdido la personería política por haber obtenido menos de 5% de los votos válidos.



Entre estos figuran Contigo -el partido del presidente Martín Vizcarra-, con 0,9% de los votos, y Solidaridad Nacional, del varias veces alcalde de Lima y candidato presidencial Luis Castañeda, con 1,4%.



También el Partido Aprista Peruano (2,8%), heredero de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fundada en 1924 por Víctor Haya de la Torre y que en las últimas décadas viró a la centroderecha de la mano del dos veces presidente Alan García, fallecido por voluntad propia en abril pasado.



Casi 24,8 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) esperaba que los primeros resultados oficiales fueran difundidos a partir de las 20 (las 22 en la Argentina).



Los legisladores consagrados hoy tendrán mandato hasta el 28 de julio de 2021, pues ese día terminará el período quinquenal del parlamento, que constitucionalmente coincide con el mandato presidencial.



El 30 de septiembre, Vizcarra dispuso la disolución del Congreso debido a que este poder nombró a un juez antes de debatir la moción de confianza que el gabinete había solicitado en relación con un cuestionamiento del Ejecutivo al proceso para esa designación.



El jefe del Estado interpretó que se le denegó implícitamente el respaldo y dispuso el cierre del Congreso invocando la facultad que la Constitución confiere a los presidentes para el caso de que el parlamento censure o deniegue confianza al gabinete dos veces dentro de un período de gobierno.



Fue la primera vez que un presidente disolvió el Congreso desde la caída del régimen de Alberto Fujimori, en 2000 pese a que ninguno de los mandatarios posteriores disfrutó de mayoría parlamentaria.



El Congreso cerrado por Vizcarra había destituido en marzo de 2018 al presidente Pedro Pablo Kuczynski, del que el actual mandatario era hasta entonces vice.