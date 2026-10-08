Argentina tendrá este jueves una jornada a todo o nada en los World Skate Games Asunción 2026. La Selección masculina Sub 19 y Las Águilas afrontarán dos partidos decisivos con un mismo objetivo: meterse entre los cuatro mejores del Mundial de hockey sobre patines.

La acción comenzará a las 15, cuando el Sub 19 dirigido por Esteban Ábalos enfrente a Francia en el COP Arena del Parque Olímpico de Luque por los cuartos de final. Cinco horas más tarde, a las 20, será el turno de Las Águilas ante Chile en el SND Arenita, con la clasificación a semifinales en juego.

A las 15, el Sub 19 va ante Francia

Argentina terminó tercera en su zona después de una primera fase con resultados dispares. Debutó con victoria por 7-3 ante Suiza, luego cayó 6-1 frente a España y cerró con un empate 2-2 ante Italia.

Esos resultados dejaron al equipo de Ábalos emparejado con Francia, que terminó segundo en el otro grupo. Desde esta instancia ya no habrá margen para recuperarse: el ganador avanzará a semifinales y el perdedor quedará fuera de la pelea por el título.

El duelo comenzará a las 15 en el COP Arena, escenario que quedó definido para toda la competencia masculina Sub 19 después de los cambios realizados por la organización.

A las 20, Las Águilas se juegan todo ante Chile

Más tarde llegará el turno de la Selección Argentina femenina. Desde las 20, Las Águilas enfrentarán a Chile en el SND Arenita en el último partido de la fase de grupos.

Argentina llega con seis puntos después de vencer 5-1 a Suiza y golear 6-0 a Francia. En su última presentación sufrió una dura derrota por 7-1 ante España y ahora deberá dejar atrás ese golpe para buscar frente al conjunto trasandino el resultado que le permita continuar en carrera.

Chile, con tres puntos, también llegará con posibilidades y buscará quedarse con el lugar en la siguiente instancia.

Así, el cronograma argentino tendrá dos horarios marcados: a las 15, el Sub 19 buscará eliminar a Francia y meterse entre los cuatro mejores; y a las 20, Las Águilas irán ante Chile por su propio boleto a semifinales.