Los pilotos del Gran Premio Histórico partieron de San Juan rumbo a Córdoba

El Gran Premio Argentino Histórico inició este viernes su última etapa con la salida de las tripulaciones desde el Estadio Aldo Cantoni, en San Juan, rumbo a Córdoba. La jornada marca el cierre de la XXIII edición de una competencia que reúne vehículos históricos y que recorre distintos puntos del país.

La sexta y última etapa contempla un recorrido de 598 kilómetros hasta la ciudad de Córdoba. Los participantes llegaron a San Juan el jueves, luego de completar los 625 kilómetros correspondientes a la quinta etapa, que unió Catamarca con la provincia.

Durante la salida, los pilotos y copilotos destacaron la experiencia de atravesar San Juan y también se refirieron a las dificultades que generó el viento Zonda durante la jornada anterior.

Autos con historia

Alberto, copiloto de una de las cupecitas que participa de la competencia, contó que el vehículo fue adquirido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y posteriormente restaurado para competir en este tipo de pruebas.

“Como todas las cosas de esto, es muy difícil de mantener”, explicó al referirse al esfuerzo que implica conservar estos vehículos. También planteó que existe una transformación en la categoría y sostuvo que cada vez quedan menos autos originales de época.

El participante, oriundo de Buenos Aires, destacó además el cambio que observó en San Juan desde su última visita. “Está cambiadísimo. La verdad que está precioso”, afirmó.

Sobre el Zonda que afectó a la provincia durante la quinta etapa, relató que fue una experiencia complicada. “Ayer en la ruta fue tremendo, no se veía el polvo”, contó, y agregó que el aumento repentino de la temperatura también dificultó el recorrido.

Desde Colonia, Uruguay, llegaron Mario Elvín y su esposa Mayra, quienes participan a bordo de un Torino 380. El piloto contó que habían visitado San Juan tres años atrás y que esta vez volvieron a encontrarse con nuevos paisajes.

“Nos recibió el Zonda. No lo conocíamos. La verdad que no nos trató muy bien, nunca hemos visto algo así”, relató sobre el viento.

Elvín también explicó el vínculo que mantiene con el Torino, un vehículo que adquirió en Uruguay después de haber tenido otro modelo de la marca. Según contó, la historia del auto y su diseño fueron algunos de los motivos que lo llevaron a elegirlo para participar de la competencia.

Más de dos décadas con el mismo auto

Entre los participantes también estuvo Gustavo Gi, oriundo de Calchín, Córdoba, quien contó que lleva 23 años compitiendo en el Gran Premio Histórico y que nunca se perdió una edición.

Su vehículo, además, tiene una historia particular: lo adquirió 0 kilómetro y lleva más de 20 años utilizándolo para este tipo de carreras. “Pensé que era ideal para este tipo de carrera”, explicó.

Gi aseguró que conoce San Juan desde hace aproximadamente una década y que mantiene vínculos con personas de la provincia. Sobre el Zonda, contó que fue la primera vez que atravesó un temporal de viento de esas características, aunque lo tomó como parte de la experiencia de la competencia.

La última etapa

La XXIII edición del Gran Premio Argentino Histórico es organizada por el Automóvil Club Argentino y comenzó el 18 de septiembre en Buenos Aires. El recorrido incluyó etapas por Luján, Alta Gracia, Catamarca y San Juan, antes del tramo final hacia Córdoba.

La competencia reúne a alrededor de 500 personas entre pilotos, copilotos y equipos, y combina el carácter deportivo con una propuesta turística y solidaria. Además de otorgar puntos para los campeonatos Argentino y Sudamericano de CODASUR, la prueba contempla la entrega de cinco kilogramos de alimentos no perecederos por tripulación al finalizar cada etapa, destinados a delegaciones de Cáritas Argentina.

En lo deportivo, el BMW 320 GT de Alejandro Pablo Frechou y Horacio Riccio llegó a San Juan al frente de la clasificación general luego de que el Mercedes-Benz 220 C de Juan Lilio y Mario Porfirio sufriera una falla en la bomba de combustible durante la etapa entre Catamarca y San Juan.

Con los vehículos nuevamente en marcha desde el Aldo Cantoni, las tripulaciones afrontan los últimos 598 kilómetros de la competencia, con Córdoba como destino final de una edición que volvió a reunir en las rutas argentinas a vehículos de distintas épocas.