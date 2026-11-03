Hay apuestas que se cumplen y otras que quedan en palabras, pero en la Escuela Agrotécnica Los Pioneros de Rawson parece que la palabra tiene valor. Roberto Torrente volvió a UPD con un cambio de look que no pasó inadvertido: después de ganar el enfrentamiento anterior, tuvo que cumplir con la apuesta y cortarse el pelo. Esta vez, junto a su compañero Pablo Turrillo, regresó al programa con la intención de repetir la buena actuación. Y vaya si lo consiguieron.

En esta edición de UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, Los Pioneros (equipo azul) se enfrentaron a la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, de Chimbas (equipo naranja), representada por las amigas que comparten el apellido, Mara y Brisa Díaz. Ambos cursos disputaron la tercera ronda del repechaje, con un lugar en la siguiente instancia como objetivo.

Roberto y Pablo contra Mara y Brisa representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Las participantes de Chimbas regresaron con nervios, pero también con muchas ganas de darlo todo. Del otro lado, los representantes de Rawson llegaron con confianza y hasta aprovecharon la presentación para hacer un reclamo colectivo: pidieron que más compañeros se sumen a acompañar al equipo. Porque jugar está bueno, pero tener hinchada propia siempre suma.

Un comienzo que marcó el rumbo del partido

La competencia comenzó con las preguntas de la ruleta. Los Pioneros acertaron en Geografía, Matemática y Deporte, mientras que el equipo naranja respondió correctamente en Lengua. El primer marcador quedó 3 a 1 para los azules.

En el segundo bloque, con Verdadero o Falso y Unir Conceptos, ambos equipos sumaron puntos, aunque Rawson consiguió mantener la ventaja: 8 a 5. La diferencia se amplió en el tutti frutti, donde los azules obtuvieron 9 puntos con la letra F y las representantes de Chimbas sumaron 7 con la S.

La lluvia de preguntas terminó de definir el encuentro. Los Pioneros consiguieron 16 puntos frente a los 12 del equipo naranja y cerraron una participación sólida, con un marcador final de 33 a 24.

Así, la Escuela Agrotécnica Los Pioneros, de Rawson, se quedó con la victoria y avanzó a la cuarta ronda del repechaje. Cada vez falta menos para los octavos de final y el sueño de viajar a Bariloche en 2027 con Travel Rock sigue tomando forma. Roberto, por su parte, ya sabe que las apuestas en UPD pueden tener consecuencias... ¡incluso para el peluquero!

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.