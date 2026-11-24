Luego de finalizar una extensa jornada de grabación en MasterChef Celebrity, Wanda Nara se acercó a conversar con Marta Fort sobre su reciente separación de Juan Manuel Ramírez. La conductora del ciclo televisivo compartió detalles de ese encuentro íntimo en una entrevista con el programa Infama, emitido por la pantalla de América, donde también analizó el polémico accionar del exnovio de la joven heredera.

Durante la charla televisiva, la empresaria explicó los motivos que la llevaron a brindar su apoyo a la participante del certamen culinario en este momento personal. "Ayer cuando terminamos de grabar me acerqué, le di los consejos que yo como mujer pensaba", expresó la mediática al relatar cómo se inició el diálogo en los estudios de televisión.

Asimismo, la conductora destacó el compromiso laboral de la hija de Ricardo Fort y el vínculo de cercanía que mantienen dentro del canal. "Me parece una chica divina, amorosa. La conozco, sé lo que está trabajando y el esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí", aseguró respecto al desempeño diario de la joven en las grabaciones.

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones públicas que realizó Juan Manuel Ramírez contra la modelo luego de finalizar el noviazgo, la empresaria fijó una postura muy firme. "No voy a hablar, pero ya que un hombre hable así de una chica no me cayó tan bien", sentenció para marcar su absoluto desacuerdo con los dichos del joven.

Respecto al mensaje concreto que le transmitió a la participante para superar este mal trago amoroso, la conductora fue sumamente directa y sincera. "Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute, que no se enganche", reveló sobre las recomendaciones que le dio para que aproveche su soltería.

Además, la empresaria confesó que la mediática estaba muy entusiasmada con la relación sentimental y ya imaginaba un futuro formal junto a su expareja antes de la ruptura. "Ella ya hablaba hasta de casamiento, imagínate. Martita, ¿qué casamiento ni casamiento?", detalló entre risas sobre los planes de boda que quedaron truncos.

La ruptura amorosa había sido confirmada por la propia protagonista el miércoles pasado mediante un contundente mensaje publicado en sus historias de Instagram. "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió la joven en aquella oportunidad para anunciar el fin del vínculo y explicar las razones detrás del distanciamiento.

Aquel posteo inicial generó una fuerte reacción en su expareja, quien respondió públicamente con severos cuestionamientos hacia el estilo de vida de la influencer. En medio de ese intercambio de declaraciones y fuertes rumores de una presunta infidelidad cometida por él, la joven decidió dar por terminado el conflicto con un descargo definitivo en sus redes sociales.