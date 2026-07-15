Los precios para comer en el restaurante de Lautaro Martínez y su esposa

Coraje es el emprendimiento que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrieron en el año 2022 en el barrio de Brera, situado en Milán. Este espacio gastronómico busca unir las raíces de sus creadores con el gusto local. El delantero de la selección argentina en el Mundial 2026 y capitán del Inter de Milán inició este proyecto junto a su pareja, quien se mudó a la ciudad en 2018.

La propuesta se inspiró en el recuerdo del pan casero que preparaba la abuela de Gandolfo en Mendoza. En una charla con el periódico Il Mattino, la empresaria comentó que pensó en "un sitio donde la cultura italiana se encontrara con la sudamericana, con un concepto integral para una clientela cada vez más cosmopolita".

El local cuenta con dos niveles diferenciados. La planta baja se destina a desayunos, almuerzos y meriendas, mientras que el primer piso se reserva para las cenas. Al frente de la cocina se encuentra el cocinero napolitano Domenico Paesano, encargado de fusionar las tradiciones culinarias de la cocina mediterránea y napolitana con el estilo argentino. El postre insignia es la tarta Vesuvio con dulce de leche.

La carta incluye opciones como empanadas por 12,5 euros y el plato principal denominado risotto Coraje, que se ofrece a un valor de entre 26 y 28 euros. El costo promedio para comer en el lugar oscila entre los 40 y 70 euros por cliente.

Para acompañar, se presenta el vino Cittanina, elaborado en la bodega que posee la familia en Luján de Cuyo, Mendoza, presentada en este 2026. La oferta dulce cuenta con churros en forma de chupetín y tostadas con manteca y dulce de leche. Actualmente, Gandolfo coordina sus tareas comerciales con la crianza de Nina, la hija que tiene con el deportista.