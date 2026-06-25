La pasión por la Selección Argentina volvió a reflejarse en el mercado de entradas. A pocos días del encuentro correspondiente a los 16avos de final que el conjunto nacional disputará en Miami, los valores publicados en la plataforma oficial de reventa de la FIFA alcanzaron cifras consideradas extraordinarias incluso para estándares internacionales.

La demanda de localidades creció de manera exponencial luego de confirmarse la clasificación argentina a la fase eliminatoria. Como consecuencia, los precios comenzaron a escalar rápidamente y algunas ubicaciones registraron valores varias veces superiores a los que tenían originalmente al momento de salir a la venta.

De acuerdo con los datos publicados en el sistema oficial de reventa, las entradas más económicas ya superan ampliamente los precios habituales para un evento deportivo de estas características. En los sectores más cotizados del estadio, los tickets alcanzan montos que resultan inaccesibles para gran parte de los aficionados.

El fenómeno no se limita a los simpatizantes argentinos. La presencia de figuras de renombre internacional y la expectativa que genera cada presentación del seleccionado campeón del mundo impulsaron una fuerte demanda de espectadores de distintos países que buscan asegurar un lugar en el estadio.

Miami se convirtió en uno de los principales puntos de concentración de hinchas argentinos durante el torneo. Miles de fanáticos viajaron especialmente a Estados Unidos para seguir la campaña del equipo y muchos continúan intentando conseguir entradas a pesar de los elevados costos.

Los valores registrados en la reventa oficial muestran además cómo el mercado responde a la expectativa deportiva. A medida que avanzan las instancias decisivas, la disponibilidad disminuye y los precios continúan en aumento, especialmente para los encuentros con mayor atractivo internacional.

Mientras tanto, los organizadores recomiendan adquirir localidades únicamente a través de los canales habilitados por la FIFA para evitar fraudes o inconvenientes de acceso. La expectativa es que el estadio presente un lleno total y que la Selección Argentina vuelva a contar con un fuerte respaldo de público en una instancia clave de la competencia.