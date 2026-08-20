La Caja de Acción Social de San Juan mantiene vigentes cuatro líneas de préstamos destinadas a empleados públicos provinciales y trabajadores de organismos que cuentan con convenio con la entidad. Los créditos tienen diferentes montos, plazos y destinos, y permiten acceder a hasta $3,2 millones según la línea elegida y la capacidad de pago del solicitante.

La oferta actual contempla préstamos personales, asistenciales, para remodelación de vivienda y para rodados. Los montos fueron actualizados durante 2026 y representan una de las principales alternativas de financiamiento disponibles para los trabajadores que cumplen con las condiciones establecidas por la CAS.

El préstamo personal permite solicitar hasta $1,8 millones y devolverlos en un máximo de 24 cuotas. Se trata de una línea de libre disponibilidad, por lo que el dinero puede utilizarse para gastos personales.

El crédito asistencial, en tanto, alcanza los $1,2 millones y también puede cancelarse en hasta 24 cuotas. En este caso, el destino es específico: está pensado para afrontar gastos vinculados con tratamientos médicos que no sean cubiertos por la obra social.

La línea con mayor monto es la destinada a la remodelación de viviendas. Permite acceder a hasta $3,2 millones y ofrece un plazo máximo de 48 cuotas. Sin embargo, el dinero debe utilizarse para la compra de materiales y productos destinados a la refacción.

Qué requisitos pide la CAS

Para acceder a los préstamos, uno de los principales requisitos es ser empleado público o pertenecer a un organismo que tenga convenio con la Caja de Acción Social. Además, dependiendo de la línea elegida, se solicita documentación específica y la presentación de un garante.

Para el préstamo personal se debe presentar el DNI, el último recibo de sueldo y el CBU, además de contar con un garante que también reúna las condiciones requeridas.

En el caso del crédito asistencial, se agrega documentación relacionada con el tratamiento. El solicitante debe presentar una nota, DNI, recibo de sueldo, certificado médico y el presupuesto correspondiente. La documentación médica debe contar con la validación del área correspondiente del Ministerio de Salud Pública.

Créditos para vivienda y rodados

El préstamo para remodelación tiene algunas particularidades. La CAS establece que hasta el 30% del monto puede entregarse en efectivo, mientras que el 70% restante se deposita directamente a la empresa proveedora de los materiales, que debe estar inscripta y presentar el presupuesto correspondiente.

Además, este crédito no contempla el pago de mano de obra, servicios, herramientas, electrodomésticos ni equipamiento para el hogar.

La línea para rodados permite solicitar hasta $2,1 millones y devolver el dinero en hasta 48 cuotas. Puede utilizarse para motos, bicicletas, repuestos, accesorios, neumáticos, equipos de GNC y otros elementos relacionados con vehículos.

Al igual que ocurre con el crédito para vivienda, hasta el 30% puede entregarse en efectivo y el resto se deposita al proveedor correspondiente.

Un dato clave sobre las tasas

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta quienes estén interesados en solicitar un préstamo es que la información pública actualmente disponible de la CAS confirma los montos y plazos, pero no publica de manera visible las tasas de interés vigentes para cada una de las líneas.

Por ese motivo, no resulta recomendable tomar como actuales las tasas difundidas en años anteriores. Para conocer el costo financiero real, el valor de cada cuota y el total que finalmente deberá devolverse, es necesario consultar directamente con la Caja de Acción Social al momento de iniciar el trámite.

Dónde y cómo realizar el trámite

La sede de la Caja de Acción Social se encuentra en Santa Fe 10 Este, en Capital. Para algunas líneas se requiere turno previo, mientras que los préstamos destinados a remodelación y rodados pueden iniciar su trámite de acuerdo con los horarios establecidos por la entidad.

La CAS también dispone de canales de contacto específicos para consultas sobre préstamos. Los interesados pueden comunicarse al 264-4223284 o 4223815, interno 401, al WhatsApp 264-5866296 o mediante el correo .

De esta manera, quienes estén evaluando solicitar un crédito pueden consultar previamente cuánto dinero están habilitados a pedir, qué documentación deben presentar y cuál sería la modalidad de devolución correspondiente a su caso.