Los problemas de salud mental de Wanda Nara tras pelearse con Icardi

En medio de la fuerte repercusión generada por la denuncia judicial que Wanda Nara presentó contra Mauro Icardi, y tras conocerse el episodio que involucra a una de sus hijas, Nora Colosimo decidió hablar públicamente. La madre de la empresaria rompió el silencio en el ciclo televisivo LAM, emitido por América TV, para manifestar la angustia que atraviesa todo su entorno cercano.

Aunque intentó mostrarse cautelosa para no brindar mayores precisiones sobre la causa, la mujer no pudo ocultar su dolor frente a las cámaras. "Lamento el grave momento que está pasando mi nieta. Es todo lo que tengo para decir", expresó al iniciar su testimonio, dejando en claro la delicada situación personal que enfrentan.

Durante la charla, el conductor Ángel de Brito le consultó cómo transitaba este conflicto desde su rol familiar y si contaba con contención para sobrellevar el peso de los hechos. Ante la pregunta "¿Estás preocupada como abuela?", Colosimo respondió sin dudar "Mucho", y luego aclaró respecto al diálogo interno en su círculo íntimo: "Nos apoyamos entre nosotros".

Otro de los ejes centrales de la entrevista giró en torno a la salud anímica de Wanda Nara, quien quedó en el ojo de la tormenta luego de accionar legalmente contra Mauro Icardi. Cuando el periodista indagó sobre el presente de la mediática preguntando "¿Y cómo está Wanda?", su madre fue tajante y definió su estado con una frase contundente: "Rota, como cualquier mamá".

La entrevista también abordó las herramientas de contención profesional que utiliza la conductora para superar esta crisis personal. Al ser consultada por De Brito sobre si su hija estaba realizando tratamiento psicológico, Nora precisó que lo hace "Por Zoom", aunque rápidamente puso un freno ante las repreguntas del panel advirtiendo: "Yo hasta acá llego, chicos".

Antes de concluir el diálogo con el programa de espectáculos, el conductor quiso saber cómo se encuentra el vínculo entre ambas en la actualidad. Frente a la consulta "¿Cómo es la relación entre ustedes?", Colosimo destacó la cercanía que mantienen y reveló un dato sobre cómo se enteró de los hechos: "Somos muy apegadas. Es tan grave que me lo esquivó por un par horas".