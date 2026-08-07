Los problemas psicológicos que sufrió Flor Vigna tras separarse de Castro

La estadía de Flor Vigna en el programa La Casa de los Famosos de México continúa brindando detalles sobre su pasado amoroso. Durante una conversación con sus compañeros, la artista recordó su noviazgo con Luciano Castro y el modo en que la convivencia laboral impactó en la pareja. Según relató, la crisis se profundizó mientras protagonizaban una obra teatral que terminó por reflejar sus propios conflictos personales.

El proyecto en cuestión fue la comedia titulada El Divorcio. Vigna recordó que en aquel momento "hice una obra que se llamaba El Divorcio con mi ex pareja, que los dos éramos actores, y era como que todo el mundo iba a ver esa obra" al explicar el contexto de la producción. La trama del espectáculo abordaba los desafíos de un matrimonio, algo que con el tiempo dejó de ser simple ficción para los protagonistas.

La cantante detalló que la dinámica de la obra consistía en planteos muy directos entre los personajes. Sobre esto, explicó que "la obra se trataba de ejercicios para no divorciarse y te decías las cosas que te molestan del otro. Eran tres ejercicios y al final se terminaban divorciando" según su testimonio en el reality. Este proceso creativo derivó en una situación donde los límites entre el escenario y la realidad comenzaron a borrarse.

Respecto a la evolución del vínculo, la joven confesó que el contenido de los libretos se volvió profético. Vigna señaló que "se volvió algo muy personal" y se preguntó ante sus colegas "¿vos podés creer que a lo largo de todo se iba haciendo real? Todo lo que decían los personajes porque los textos eran increíbles" al describir el desgaste emocional. Finalmente, la artista admitió que el proceso de separación fue complejo y reconoció que "sigo enganchada" ya que aún no ha logrado superar completamente la ruptura con el actor.