Los Pumas '7 jugará desde el viernes el torneo de Sudáfrica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El seleccionado argentino de rugby en versión Seven, Los Pumas '7, enfrentará desde el viernes el certamen de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, segunda estación del circuito mundial que organiza la World Rugby para la modalidad.



El equipo albiceleste, conducido por el DT Santiago Gómez Cora, integrará el grupo B, junto a sus pares de Nueva Zelanda, Gales y Canadá.



Las restantes zonas del torneo, que se extenderá hasta el sábado, son las siguientes:



Zona A: Sudáfrica, Islas Fiji, EE.UU. y Japón.



Zona C: Inglaterra, Francia, España y Escocia.



Zona D: Australia, Samoa, Irlanda y Kenya.



En el corriente año será la primera vez que habrá competencias masculinas y femeninas. Así, Ciudad del Cabo es uno de los seis eventos combinados de hombres y mujeres de esta temporada antes que 24 equipos viajen a Japón en julio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



El seleccionado de Sudáfrica se consagró campeón la semana anterior del seven de Dubai al derrotar en la final a Nueva Zelanda por 15 a 0, en la primera etapa de las diez que componen el circuito internacional de la especialidad.