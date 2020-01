Los Pumas 7's debutan mañana ante Sudáfrica en el Seven de Sídney

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, debutará mañana a las 22.41 de nuestro país ante Sudáfrica en el Seven de Sídney, Australia, por la cuarta etapa del circuito de la especialidad que organiza la World Rugby.



El equipo argentino, entrenado por Santiago Gómez Cora y que tiene como gran objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio, se volverá a presentar el sábado a las 4.08 frente a Samoa y a las 22.13 ante Francia, en el Grupo B.



Los restantes grupos son: A, Nueva Zelanda, Kenya, Fiji y Gales; C, Australia, Estados Unidos, Escocia y Japón y el D, Inglaterra, Canadá, Irlanda y España.



Este Seven, como el anterior en Hamilton, ofrecerá la particularidad de que los primeros de cada grupo jugarán las semifinales (1A-1D y 1-B-1C) y no clasificarán los segundos, como en los demás torneos, para llegar a la definición por el titulo.



El puntero del circuito es Nueva Zelanda con 63 puntos, seguido por Sudáfrica y Francia con 48, Inglaterra con 39 y Australia y Argentina con 35.



Esta es la cuarta etapa, en Dubai el campeón fue Sudáfrica, en Ciudad del Cabo y Hamilton ganó Nueva Zelanda.