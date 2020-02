Los Pumas 7's perdieron ante Sudáfrica y vencieron a Samoa en el Seven de Sidney

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, perdió ante Sudáfrica por 52 a 14 y superó a Samoa por 28 a 21, en partidos jugados anoche por el Grupo B del Seven de Sídney, Australia, en la cuarta etapa del circuito que organiza la World Rugby.



El equipo argentino, entrenado por Santiago Gómez Cora y que tiene como gran objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio, se volverá a presentar hoy a las 22.13 ante Francia, y tiene escasas posibilidades de clasificar para las semifinales.



En el primer cotejo Argentina no tuvo chance ante Sudáfrica y cayó 52-14 convirtiendo los puntos con tries de Matías Osadczuk y Felipe Del Mestre ambos convertidos por Francisco Ulloa.



Luego Los Pumas 7's superaron a Samoa por 28-21 con tries de Luciano González, Germán Schulz, dos tries y tres conversiones de Mare y una conversión de Del Mestre.



Por el mismo grupo Francia venció a Samoa por 24 a 17 y Sudáfrica superó a Francia por 24 a 12, por lo tanto los sudafricanos son punteros con seis unidades, Francia y Argentina tienen cuatro y Samoa dos. Sudáfrica y Samoa juegan hoy a las 21.51.



Este Seven, como el anterior en Hamilton, ofrecerá la particularidad de que los primeros de cada grupo jugarán las semifinales (1A-1D y 1-B-1C) y no clasificarán los segundos, como en los demás torneos, para llegar a la definición por el titulo.



El puntero del circuito es Nueva Zelanda, con 63 puntos; seguido por Sudáfrica y Francia, con 48; Inglaterra, con 39; y Australia y Argentina, con 35.



Esta es la cuarta etapa: en Dubai, el campeón fue Sudáfrica, mientras que en Ciudad del Cabo y Hamilton ganó Nueva Zelanda.