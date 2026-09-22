Los Pumas 7's y el valor del oro en los Juegos Suramericanos

Los Pumas 7's se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y Santiago Gómez Cora destacó el trabajo realizado por el seleccionado. El entrenador y el capitán Santiago Mare también remarcaron la importancia de haber tenido una competencia en el país.

Mare señaló que este tipo de torneos resulta fundamental para la renovación del equipo y para que los nuevos jugadores puedan sumar experiencia. “Siempre entrenamos entre nosotros y poder jugar una competencia contra equipos distintos nos viene muy bien”, sostuvo.

El trabajo con los jóvenes

Gómez Cora explicó que la incorporación de nuevos talentos forma parte de una planificación que comenzó antes de los Juegos Suramericanos. El entrenador contó que trabajan con jugadores jóvenes desde principio de año y que algunos tendrán competencia en los próximos meses.

“Es consecuencia de un laburo”, señaló Gómez Cora al referirse al título conseguido en Rosario. También sostuvo que ganar es importante, aunque no debe convertirse en el único parámetro para evaluar el proceso del seleccionado.

El próximo desafío

Mare anticipó que el próximo desafío será un torneo sudamericano en Córdoba, antes del comienzo del Circuito Mundial. El capitán explicó que tendrán entre un mes y medio y dos meses de preparación para analizar errores y trabajar en los aspectos que deben mejorar.

Los Pumas 7's atraviesan así una etapa de preparación y renovación, con el título conseguido en Rosario como parte del proceso. El seleccionado continuará trabajando de cara a los próximos compromisos internacionales.