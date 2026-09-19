Los Pumas 7's y Las Yaguaretés continúan con su participación en los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollan en Rosario. Los dos seleccionados argentinos mantienen el invicto y afrontarán este domingo sus últimos partidos.

La competencia de Rugby Sevens comenzó el viernes 18 y se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre. Además de las medallas, cada rama tiene en juego una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los Pumas 7's, con otra goleada

El seleccionado masculino cerró la segunda jornada con una contundente victoria por 38-7 ante Uruguay. Los tries argentinos fueron apoyados por Sebastián Dubuc, Juan Pablo Batac, Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Marcos Moneta y Mateo Fossati.

Previamente, Los Pumas 7's habían derrotado 26-12 a Chile y 29-7 a Colombia durante la segunda jornada. En su debut, el equipo argentino había superado 50-0 a Paraguay y luego goleado 80-0 a Perú.

Las Yaguaretés también llegan invictas

Las Yaguaretés derrotaron 24-5 a Colombia en su última presentación y cerraron otra jornada positiva en Rosario. Paula Pedrozo, Candela Delgado y Cristal Escalante marcaron los tries argentinos en ese encuentro.

El seleccionado femenino también había superado 48-0 a Paraguay y 40-0 a Chile. En su debut, Las Yaguaretés vencieron 46-0 a Perú.

La última jornada

Los Pumas 7's cerrarán su participación este domingo a las 16:20 frente a Brasil. Las Yaguaretés, por su parte, enfrentarán a Uruguay a las 15:14.

Los partidos de los seleccionados argentinos pueden verse en exclusiva por Disney+ Plan Premium en Argentina. Los Pumas 7's ya tienen asegurada su clasificación a los Panamericanos, mientras que Las Yaguaretés deberán conseguir el cupo en este certamen o buscarlo en el Campeonato Sudamericano de octubre.