Los seleccionados argentinos de rugby seven ya conocen el fixture de los Juegos Odesur Santa Fe 2026, que se disputarán en Rosario entre el 18 y el 20 de septiembre. Los Pumas 7's debutarán frente a Paraguay, mientras que Las Yaguaretés comenzarán ante Perú.

El seleccionado masculino tendrá seis partidos durante la competencia y enfrentará también a Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Las Yaguaretés disputarán cinco encuentros ante Perú, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay.

El calendario masculino

Los Pumas 7's debutarán el viernes 18 de septiembre a las 17:26, frente a Paraguay, y luego jugarán contra Perú a las 20:08. El sábado 19 enfrentarán a Colombia a las 14:44, Chile a las 17:26 y Uruguay a las 20:08.

El último partido de la fase será el domingo 20 de septiembre ante Brasil, desde las 16:20. El conjunto argentino irá por la medalla de oro y ya tiene asegurada la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El calendario femenino

Las Yaguaretés comenzarán su participación el viernes 18 de septiembre a las 15:50, frente a Perú, y luego se medirán con Chile desde las 18:32. El sábado 19 enfrentarán a Paraguay a las 15:50 y a Colombia a las 18:32.

El cierre de la competencia para el seleccionado femenino será el domingo 20 de septiembre ante Uruguay, desde las 15:14. Las Yaguaretés buscarán conseguir la plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.