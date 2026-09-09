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Los Pumas 7's y Las Yaguaretés ya tienen fixture para los Odesur
POR REDACCIÓN
Los seleccionados argentinos de rugby seven ya conocen el fixture de los Juegos Odesur Santa Fe 2026, que se disputarán en Rosario entre el 18 y el 20 de septiembre. Los Pumas 7's debutarán frente a Paraguay, mientras que Las Yaguaretés comenzarán ante Perú.
El seleccionado masculino tendrá seis partidos durante la competencia y enfrentará también a Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Las Yaguaretés disputarán cinco encuentros ante Perú, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay.
El calendario masculino
Los Pumas 7's debutarán el viernes 18 de septiembre a las 17:26, frente a Paraguay, y luego jugarán contra Perú a las 20:08. El sábado 19 enfrentarán a Colombia a las 14:44, Chile a las 17:26 y Uruguay a las 20:08.
El último partido de la fase será el domingo 20 de septiembre ante Brasil, desde las 16:20. El conjunto argentino irá por la medalla de oro y ya tiene asegurada la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
El calendario femenino
Las Yaguaretés comenzarán su participación el viernes 18 de septiembre a las 15:50, frente a Perú, y luego se medirán con Chile desde las 18:32. El sábado 19 enfrentarán a Paraguay a las 15:50 y a Colombia a las 18:32.
El cierre de la competencia para el seleccionado femenino será el domingo 20 de septiembre ante Uruguay, desde las 15:14. Las Yaguaretés buscarán conseguir la plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.