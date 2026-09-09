Los Pumas 7's y Las Yaguaretés ya tienen definidos sus planteles para competir en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La disciplina se disputará en Rosario entre el 18 y el 20 de septiembre.

Cada rama tendrá en juego la medalla de oro y también una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas 7's ya tienen asegurada esa clasificación, mientras que Las Yaguaretés deberán conseguirla durante el certamen o buscarla posteriormente en el Campeonato Sudamericano.

La preparación de Los Pumas 7's

El head coach de Los Pumas 7's, Santiago Gómez Cora, destacó la posibilidad de volver a competir oficialmente en Argentina y valoró el contacto con el público. El entrenador también explicó que el objetivo es utilizar los Odesur y los Sudamericanos como preparación para el inicio de una nueva temporada del SVNS Series.

El plantel estará integrado mayormente por jugadores que participan del Circuito Mundial. La intención es sumar competencia antes del comienzo de la nueva temporada.

El desafío de Las Yaguaretés

Nahuel García, head coach de Las Yaguaretés, destacó la importancia del torneo para el camino hacia los Juegos Olímpicos. El certamen otorgará una plaza para los Panamericanos de 2027, competencia que a su vez tendrá importancia en el camino hacia los Juegos Olímpicos de 2028.

La competencia comenzará el viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 20. Durante esas jornadas, ambos seleccionados argentinos disputarán sus respectivos partidos.