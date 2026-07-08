Los Pumas realizaron este miércoles su primer entrenamiento en San Juan, donde el próximo sábado 11 de julio enfrentarán a Gales por la segunda fecha de la Nations Championship. La práctica se llevó a cabo al mediodía en el Estadio del Bicentenario, escenario del partido que comenzará a las 16.

El seleccionado argentino de rugby inició así la etapa final de preparación para un nuevo compromiso internacional en la provincia. Durante el entrenamiento, el cuerpo técnico y los jugadores trabajaron distintos aspectos técnicos y tácticos con la mira puesta en el duelo ante el seleccionado galés.

La práctica contó con la presencia de medios de comunicación y también de jóvenes jugadores de rugby, que se acercaron al estadio para observar de cerca al plantel nacional. Una vez finalizados los trabajos, algunos integrantes de Los Pumas dialogaron con la prensa.

El partido del sábado marcará la octava presentación de Los Pumas en San Juan. Hasta el momento, el seleccionado argentino acumula en la provincia un historial de cuatro victorias y tres derrotas.

La agenda continuará este jueves con la conferencia de prensa en la que se anunciará el equipo, desde las 9.15, en el Del Bono Park Hotel Spa & Casino. El viernes, a las 11.30, será el turno del Captain’s Run en el Estadio del Bicentenario, con acceso para medios acreditados.

El sábado, Los Pumas y Gales se enfrentarán desde las 16 en el Estadio San Juan del Bicentenario. Luego del encuentro habrá conferencia de prensa y zona mixta con jugadores para los periodistas acreditados.