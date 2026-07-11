Los Pumas festejaron en San Juan. El seleccionado argentino derrotó este sábado a Gales por 35-21 en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la segunda fecha del Nations Championship 2026, en una tarde marcada por la contundencia ofensiva del equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Argentina apoyó cinco tries y logró construir la diferencia principalmente durante una gran primera mitad, que terminó 28-14 a favor del conjunto nacional.

(Gentileza)

El partido comenzó cuesta arriba. A los 3 minutos, Dewi Lake aprovechó el empuje de los forwards y apoyó el primer try del encuentro. Sam Costelow convirtió para poner a Gales 7-0 arriba.

La reacción argentina fue inmediata. Joaquín Oviedo llegó al ingoal tras una buena jugada colectiva y Tomás Albornoz convirtió para igualar el marcador.

(Gentileza)

A los 15 minutos llegó una de las mejores acciones de la tarde. Los Pumas recorrieron prácticamente toda la cancha, combinaron velocidad y juego de manos, y Justo Piccardo terminó apoyando para el 14-7.

Gales volvió a empatar con un try de Rhys Carre, pero Argentina tomó nuevamente el control del partido. Marcos Kremer apoyó el tercer try y, poco después, Santiago Carreras culminó otra gran jugada colectiva para establecer el 28-14 antes del descanso.

En el complemento, Los Pumas ampliaron todavía más la ventaja. Joaquín Oviedo volvió a aparecer a los 48 minutos y consiguió su segundo try de la tarde. Albornoz convirtió nuevamente y dejó el marcador 35-14.

Argentina incluso volvió a llegar al ingoal por intermedio de Matías Moroni, aunque la conquista fue anulada por un knock on previo de Simón Benítez Cruz.

Gales descontó sobre el cierre con un try de Ben Warren, convertido por Costelow, pero no pudo poner en riesgo la victoria argentina.

Con el 35-21 final, Los Pumas cerraron una jornada de celebración ante el público sanjuanino y sumaron un nuevo triunfo en el Nations Championship.