Los Pumas sufrieron una contundente derrota por 45-17 ante Francia este sábado 21 de noviembre, en el Stade de France de París, por la sexta y última fecha de la fase regular del Nations Championship 2026. El equipo dirigido por Felipe Contepomi no pudo sostener su rendimiento durante el segundo tiempo y terminó superado por el seleccionado europeo.

Argentina llegó al compromiso después de conseguir una victoria por 19-14 frente a Italia y tenía como objetivo cerrar la etapa regular con otro resultado positivo. Sin embargo, enfrente tuvo a un conjunto francés que venía de vencer a Sudáfrica y que aprovechó sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

El primer tiempo mostró un desarrollo más equilibrado. Francia se fue al descanso con una ventaja de 14-10, aunque Los Pumas consiguieron mantenerse cerca en el marcador y tuvieron momentos de buen juego.

La historia cambió en el complemento. El seleccionado local encontró mayores espacios, aprovechó los errores defensivos argentinos y amplió considerablemente la diferencia. Los problemas de disciplina también complicaron al equipo de Contepomi, que sufrió la expulsión de Mayco Vivas y una tarjeta amarilla para Julián Montoya.

Los tries argentinos fueron apoyados por Justo Piccardo y Pablo Matera, mientras que Tomás Albornoz aportó los puntos restantes con el pie.

Cómo quedó Los Pumas en el Nations Championship

Con este resultado, Argentina cerró la fase regular con una derrota que condicionó su posición en la Conferencia Sur. El seleccionado nacional terminó cuarto y deberá disputar el partido por el séptimo puesto frente a Escocia durante el fin de semana de finales del certamen.

Francia, por su parte, consiguió el resultado que necesitaba para asegurar su clasificación a la definición del campeonato, donde enfrentará a Sudáfrica.