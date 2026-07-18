Los Pumas estuvieron muy cerca de protagonizar una remontada memorable, pero terminaron cayendo por 31-24 frente a Inglaterra este sábado en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship. El encuentro quedó marcado por la polémica del cierre, cuando el árbitro anuló un try de Bautista Delguy tras la revisión del TMO.

El seleccionado argentino tuvo un comienzo complicado y llegó a estar 19-3 abajo en el marcador. Inglaterra golpeó con dos tries de Ben Earl y otro de Tommy Freeman, mientras que Tomás Albornoz había sumado los únicos puntos argentinos de la primera etapa con un penal.

En el complemento, el equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró otra cara y reaccionó rápidamente. Los tries de Mateo Carreras y Justo Piccardo, ambos convertidos por Albornoz, dejaron a Los Pumas a solo dos puntos (19-17) y encendieron la ilusión del público.

Sin embargo, la Albiceleste no logró aprovechar un tramo en el que contó con dos jugadores más por las tarjetas amarillas que recibió Inglaterra. Poco después, el desarrollo volvió a equilibrarse cuando Joaquín Oviedo y Santiago Carreras también fueron amonestados, situación que el conjunto inglés aprovechó para volver a despegarse en el marcador hasta el 31-17.

Lejos de rendirse, Los Pumas empujaron hasta el final. Piccardo apoyó un nuevo try y Albornoz acertó la conversión para dejar el resultado 31-24 cuando restaban menos de dos minutos.

La polémica que definió el partido

La gran controversia llegó en la última acción del encuentro. Con el tiempo reglamentario ya cumplido, Bautista Delguy apoyó la pelota en el ingoal tras una jugada que parecía darle a Los Pumas la posibilidad de igualar el partido con la conversión.

Sin embargo, el árbitro australiano Angus Gardner recurrió al TMO para revisar la acción. Después de varios minutos de análisis, se determinó que Delguy había tenido uno de sus brazos fuera del campo de juego durante la maniobra, producto del tackle de Henry Slade.

La decisión fue anular el try y decretar el final del encuentro, desatando el reclamo de los jugadores argentinos y de todo el estadio.

Con este resultado, Los Pumas suman una victoria y dos derrotas en el certamen. Tras jugar sus tres compromisos como local, el equipo de Felipe Contepomi continuará su participación en Europa, donde enfrentará a Irlanda, Italia y Francia en las próximas fechas del Nations Championship.