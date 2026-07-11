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Los Pumas vencen 35-21a Gales en el Bicentenario de San Juan

El seleccionado argentino supera al conjunto galés en el Estadio del Bicentenario, por la segunda fecha del Nations Championship 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los Pumas enfrentan en suelo sanjuanino al combinado galés. (Foto: DIARIO HUARPE).

Los Pumas viven una tarde de rugby internacional en San Juan y, al momento de esta publicación, vencen por 33 a 14 a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario. El encuentro corresponde a la segunda fecha del Nations Championship 2026 y comenzó a las 16.10 ante el público que llegó para acompañar al seleccionado argentino.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró sacar una diferencia importante ante el conjunto europeo y busca sostener la ventaja en un partido que marca el regreso del seleccionado nacional a la provincia.

La jornada también tiene un condimento especial para Guido Petti, quien alcanzó los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas y se sumó al selecto grupo de jugadores centenarios del seleccionado argentino.

Para enfrentar a Gales, Contepomi dispuso como titulares a Boris Wenger, Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

En el banco argentino quedaron Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.

Del otro lado, Gales salió a la cancha con Rhys Carre, Dewi Lake, Lewis Dillon, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray.

El encuentro forma parte de la serie de compromisos que Los Pumas disputan como locales durante julio. Después de recibir a Gales en San Juan, el seleccionado argentino continuará su participación en el Nations Championship ante Inglaterra, el 18 de julio, en Santiago del Estero.

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