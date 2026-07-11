Los Pumas viven una tarde de rugby internacional en San Juan y, al momento de esta publicación, vencen por 33 a 14 a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario. El encuentro corresponde a la segunda fecha del Nations Championship 2026 y comenzó a las 16.10 ante el público que llegó para acompañar al seleccionado argentino.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró sacar una diferencia importante ante el conjunto europeo y busca sostener la ventaja en un partido que marca el regreso del seleccionado nacional a la provincia.

La jornada también tiene un condimento especial para Guido Petti, quien alcanzó los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas y se sumó al selecto grupo de jugadores centenarios del seleccionado argentino.

Para enfrentar a Gales, Contepomi dispuso como titulares a Boris Wenger, Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

En el banco argentino quedaron Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.

Del otro lado, Gales salió a la cancha con Rhys Carre, Dewi Lake, Lewis Dillon, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray.

El encuentro forma parte de la serie de compromisos que Los Pumas disputan como locales durante julio. Después de recibir a Gales en San Juan, el seleccionado argentino continuará su participación en el Nations Championship ante Inglaterra, el 18 de julio, en Santiago del Estero.