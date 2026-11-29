Los Pumas cerraron su participación en el Nations Championship 2026 con una victoria ante Escocia por 34 a 26 y consiguieron el séptimo puesto del certamen. El encuentro se disputó este domingo en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres, durante el fin de semana de finales del torneo.

El seleccionado argentino, conducido por Felipe Contepomi, logró recuperarse de las dificultades que había mostrado en sus últimas presentaciones y consiguió una victoria importante para terminar el año con una buena imagen.

El conjunto escocés abrió el marcador a través de Jamie Dobie, pero Argentina respondió con efectividad en ataque. Tomás Albornoz sumó puntos y luego llegaron dos tries consecutivos de Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró, que permitieron al equipo albiceleste tomar distancia.

Durante el segundo tiempo, Escocia volvió a acercarse en el marcador con una conquista de Rory Darge. Argentina también sufrió una tarjeta amarilla para Rodrigo Martínez, pero consiguió sostener la ventaja.

Con un jugador más, el seleccionado europeo no logró aprovechar la superioridad. Luego, una amonestación para Escocia permitió que Los Pumas volvieran a capitalizar sus oportunidades. Juan Martín Scelzo apoyó un try y consiguió su primera conquista con la camiseta argentina.

De esta manera, el equipo nacional se tomó revancha de la derrota frente a los escoceses por 47 a 38 en julio y terminó su participación en el torneo con un triunfo por 34 a 26.