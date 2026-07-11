En la previa del partido frente a Gales por el Nations Championship, parte del plantel de Los Pumas visitó este viernes el Hospital Rawson, donde entregó juguetes a los niños internados y compartió un momento con las familias y el personal de salud.

La actividad contó con la participación de varias de las principales figuras del seleccionado argentino de rugby, que aprovecharon su estadía en San Juan para recorrer el sector de internación pediátrica, dialogar con los pacientes y brindarles un momento de distensión.

Durante la visita, los jugadores entregaron juguetes, se sacaron fotos, firmaron autógrafos y compartieron charlas con los chicos internados, además de intercambiar palabras con los profesionales de la salud que trabajan diariamente en el hospital.

Desde el seleccionado destacaron que este tipo de acciones forman parte de las actividades que Los Pumas suelen realizar cada vez que disputan encuentros en provincias del interior del país, con el objetivo de acercarse a la comunidad y acompañar a quienes atraviesan distintas situaciones de salud.

La recorrida también incluyó un momento de reconocimiento al personal sanitario del Hospital Rawson, con quienes los jugadores compartieron saludos y fotografías.

La visita se realizó en la antesala del encuentro que Los Pumas disputarán este sábado, desde las 16, frente a Gales en el Estadio del Bicentenario de Pocito, por la segunda fecha del Nations Championship, el torneo que reúne a seleccionados del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur.

El seleccionado argentino buscará hacerse fuerte en San Juan, mientras que, fuera de la cancha, dejó un mensaje de cercanía con los niños internados y con quienes trabajan diariamente en el principal centro de salud de la provincia.