Los Pumas ya están en San Juan. El seleccionado argentino de rugby arribó este domingo a la provincia para iniciar la semana previa al partido que jugará el próximo sábado ante Gales, en el Estadio San Juan del Bicentenario.

El plantel dirigido por Felipe Contepomi llegó completo y fue recibido por autoridades provinciales y de la Unión Sanjuanina de Rugby. A partir de ahora, el equipo comenzará con los entrenamientos en la provincia, con la mira puesta en un nuevo compromiso internacional.

Semana Puma en San Juan

La agenda no estará limitada a lo deportivo. Durante su estadía, Los Pumas también tendrán actividades con clubes locales y espacios de capacitación para jugadores sanjuaninos.

La presencia del seleccionado nacional genera expectativa en el ambiente del rugby provincial, no solo por el partido frente a Gales, sino también por la posibilidad de que jugadores y clubes tengan contacto directo con referentes del equipo argentino.

El Bicentenario, otra vez con rugby internacional

El encuentro del sábado volverá a poner al Estadio San Juan del Bicentenario en el centro de la escena deportiva. La provincia ya comenzó a vivir la previa de un partido que promete convocar a fanáticos del rugby de San Juan y de otras provincias.

Para Los Pumas, la semana será clave para ajustar detalles antes de enfrentar a Gales. Para San Juan, será otra oportunidad de mostrarse como sede de eventos internacionales.